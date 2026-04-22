Mađarska i Slovačka došle na svoje: Ruska nafta ponovno teče naftovodom Družba

Ubrzo nakon ponovnog pokretanja transporta, veleposlanici država članica EU-a u Bruxellesu odobrili su sporni financijski paket, koji bi formalno trebao biti potvrđen u četvrtak.

Prema navodima dužnosnika i energetskog sektora, isporuke su obnovljene u srijedu ujutro, a mađarska naftna kompanija MOL potvrdila je da očekuje prve količine nafte u Mađarskoj i Slovačkoj najkasnije do četvrtka.

Naftovod Družba, jedan od najvažnijih energetskih pravaca u Europi, postao je politički osjetljivo pitanje nakon što je ruski napad dronom oštetio infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini i prekinuo opskrbu Mađarske i Slovačke.

Mađarska i Slovačka, koje uvelike ovise o ruskoj nafti, blokirale su ranije isplatu sredstava optužujući Kijev za odgađanje popravaka, što je Ukrajina odbacila.

Situacija se dodatno promijenila nakon izbora u Mađarskoj, gdje je Viktor Orbán izgubio vlast, a njegov nasljednik Péter Magyar najavio je da neće blokirati europsku pomoć Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je odluku EU-a ‘pravim signalom u sadašnjim okolnostima’, istaknuvši da se pritisak na Rusiju mora nastaviti uz snažnu potporu Ukrajini.