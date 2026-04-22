nakon nekoliko mjeseci

Mađarska i Slovačka došle na svoje: Ruska nafta ponovno teče naftovodom Družba

M. Šu.

22.04.2026 u 19:10

Robert Fico i Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Bionic
Reading

Ruska nafta ponovno je potekla kroz ukrajinski dio naftovoda Družba nakon višemjesečnog prekida, čime je uklonjena ključna prepreka za odobrenje zajma Europske unije od 90 milijardi eura namijenjenog Ukrajini

Prema navodima dužnosnika i energetskog sektora, isporuke su obnovljene u srijedu ujutro, a mađarska naftna kompanija MOL potvrdila je da očekuje prve količine nafte u Mađarskoj i Slovačkoj najkasnije do četvrtka.

Ubrzo nakon ponovnog pokretanja transporta, veleposlanici država članica EU-a u Bruxellesu odobrili su sporni financijski paket, koji bi formalno trebao biti potvrđen u četvrtak.

vezane vijesti

Naftovod Družba, jedan od najvažnijih energetskih pravaca u Europi, postao je politički osjetljivo pitanje nakon što je ruski napad dronom oštetio infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini i prekinuo opskrbu Mađarske i Slovačke.

Mađarska i Slovačka, koje uvelike ovise o ruskoj nafti, blokirale su ranije isplatu sredstava optužujući Kijev za odgađanje popravaka, što je Ukrajina odbacila.

Situacija se dodatno promijenila nakon izbora u Mađarskoj, gdje je Viktor Orbán izgubio vlast, a njegov nasljednik Péter Magyar najavio je da neće blokirati europsku pomoć Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je odluku EU-a ‘pravim signalom u sadašnjim okolnostima’, istaknuvši da se pritisak na Rusiju mora nastaviti uz snažnu potporu Ukrajini.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u hormuzu

Iran tvrdi: 'Da, zaplijenili smo dva broda! Jedan je povezan s Izraelom'
imali i oružje

Horor u Zagrebu: Provalili u kuću u Maksimiru, maloljetnik obranio obitelj
IZ DOBA KOMUNIZMA

Mađarska: Otvaranje arhiva tajne policije 'zadatak broj jedan'

najpopularnije

Još vijesti