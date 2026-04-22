Mađarska i Slovačka došle na svoje: Ruska nafta ponovno teče naftovodom Družba

Ruska nafta ponovno je potekla kroz ukrajinski dio naftovoda Družba nakon višemjesečnog prekida, čime je uklonjena ključna prepreka za odobrenje zajma Europske unije od 90 milijardi eura namijenjenog Ukrajini
Prema navodima dužnosnika i energetskog sektora, isporuke su obnovljene u srijedu ujutro, a mađarska naftna kompanija MOL potvrdila je da očekuje prve količine nafte u Mađarskoj i Slovačkoj najkasnije do četvrtka.
Ubrzo nakon ponovnog pokretanja transporta, veleposlanici država članica EU-a u Bruxellesu odobrili su sporni financijski paket, koji bi formalno trebao biti potvrđen u četvrtak.
Naftovod Družba, jedan od najvažnijih energetskih pravaca u Europi, postao je politički osjetljivo pitanje nakon što je ruski napad dronom oštetio infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini i prekinuo opskrbu Mađarske i Slovačke.
Mađarska i Slovačka, koje uvelike ovise o ruskoj nafti, blokirale su ranije isplatu sredstava optužujući Kijev za odgađanje popravaka, što je Ukrajina odbacila.
Situacija se dodatno promijenila nakon izbora u Mađarskoj, gdje je Viktor Orbán izgubio vlast, a njegov nasljednik Péter Magyar najavio je da neće blokirati europsku pomoć Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je odluku EU-a ‘pravim signalom u sadašnjim okolnostima’, istaknuvši da se pritisak na Rusiju mora nastaviti uz snažnu potporu Ukrajini.