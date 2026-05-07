Nijemci sve više strahuju od siromaštva u mirovini

Najveću zabrinutost izrazile su mlađe odrasle osobe, pri čemu je 75 posto ispitanika u dobi od 18 do 29 godina izjavilo da su donekle ili vrlo zabrinuti za svoje financije kad odu u mirovinu , pokazala je anketa YouGova koju je naručila dobrotvorna organizacija za borbu protiv siromaštva Lichtblick Seniorenhilfe.

YouGov je istraživanje proveo među 2178 odraslih osoba u Njemačkoj u razdoblju od 10. do 13. travnja. Više od 70 posto ispitanika u svim dobnim skupinama do 69 godina izrazilo je slične zabrinutosti. Među osobama u dobi od 70 i više godina, 55 posto ih je reklo da ih brine financijska situacija s obzirom na njihovu trenutnu situaciju.

Njemačka ima državni generacijski mirovinski sustav, koji se uglavnom financira doprinosima sadašnjih radnika. Sustav je pod sve većim pritiskom jer velik broj pripadnika 'baby boom' generacije odlazi u mirovinu, a radno sposobno stanovništvo se smanjuje.

Anketa je pokazala da 88 posto ispitanika smatra siromaštvo u starijoj dobi glavnim problemom u Njemačkoj, a 92 posto ih očekuje da će to biti sve češće tijekom idućeg desetljeća. Približno 73 posto ispitanika reklo je da će umirovljenicima mjesečno trebati najmanje 1500 eura neto za pokrivanje osnovnih životnih troškova, a isti je udio izrazio protivljenje svakom daljnjem povećanju dobi za odlazak u mirovinu.

Njemačka vlada planira ovog ljeta početi raditi na velikoj mirovinskoj reformi usmjerenoj na osiguranje dugoročnog financiranja sustava, podsjeća Dpa.