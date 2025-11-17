Dok se Europa distancira od Kine, ova branša zbog nje bilježi povijesne rekorde

Dok politički odnosi između Europe i Kine zahladnjuju iz tjedna u tjedan, jedna industrija doživljava sasvim drugačiju realnost - logističke kompanije bilježe povijesne rekorde. Najbolji primjer je njemački logistički div Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), operater najvažnije njemačke luke, čiji su rezultati iznenadili i najveće optimiste

Od dolaska novog izvršnog direktora, Nizozemca Jeroena Eijsinka, HHLA je ponovno u uzlaznoj putanji. Rezultati za treće tromjesečje rekordni su za posljednje desetljeće: prihodi su u prvih devet mjeseci porasli gotovo 32 posto, uz profitnu maržu veću od osam posto, piše Wirtschaftswoche. Premda Eijsink tek od 1. listopada službeno vodi kompaniju, analitičari smatraju da trenutačni oporavak prije svega odražava dugogodišnje reforme njegove prethodnice Angele Titzrath, kao i jedan neočekivani geopolitičko-ekonomski faktor: Kinu.

Kineski teretni val nadjačao političku hladnoću Iako se Peking i Bruxelles ekonomski i politički udaljavaju - od sporova oko rijetkih zemnih metala do ograničenja u tehnološkoj suradnji - svakodnevna trgovina u pomorskom sektoru govori sasvim drugu priču. HHLA i najveća njemačka brodarska kompanija Hapag-Lloyd bilježe snažan rast prometa s Kinom. HHLA je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježio sedam posto više pretovarenih kontejnera nego lani, najviše zahvaljujući povećanom prometu s Dalekim istokom, ponajprije Kinom. Sličan trend potvrđuje i Hapag-Lloyd: količine prevezenog tereta porasle su devet posto, a izvozno-uvozni promet povezan s Kinom povećao se za deset posto.

Premda je zbog pada globalnih vozarina dobit Hapag-Lloyda pala na 2,8 milijardi eura, šef kompanije Rolf Habben Jansen zvuči poprilično optimistično: 'Tržište je znatno bolje nego što su mnogi očekivali. Posebno je kineski segment vrlo ohrabrujući.' Uzlet na klimavim nogama? Stručnjaci upozoravaju da trenutačni uzlet možda neće dugo trajati. Razlozi rasta poslovanja nisu nužno znak trajnog poboljšanja trgovinskih odnosa. Treba uzeti u obzir da europski trgovci povećavaju zalihe pred božićnu sezonu, kineski proizvođači preusmjeravaju robu iz SAD-a u Europu zbog viših američkih carina, kao i to da dio kompanija unaprijed povećava uvoz u strahu od novih poremećaja na tržištu. Dok Kina u Europu sve snažnije šalje potrošačku elektroniku i električna vozila, europska roba i dalje se slabo prodaje u Kini, upozoravaju it Hapag-Lloyda. 'Iz Europe prema Kini teretni tokovi i dalje su vrlo slabi', kaže Jansen. Rastući apetiti i strah od prekapacitiranosti Unatoč rizicima, logističke kompanije nastavljaju agresivno investirati. Hapag-Lloyd je naručio 22 nova kontejnerska broda, a očekuje se da će globalni transportni kapacitet porasti za više od 20 posto u sljedećih pet godina. Analitičari upozoravaju da bi tržište moglo završiti s viškom kapaciteta, što bi ponovno pritisnulo vozarine i profite.