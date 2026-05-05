Kolak: 'Mi smo svoje odluke o proširenju kapaciteta promislili prije'

Povodom proširenja tvornice Končar - Energetski transformatori (KPT), predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak za središnji Dnevnik HTV-a govorio je o ulaganjima, rastu narudžbi i jačanju proizvodnih kapaciteta u strateškom partnerstvu sa Siemens Energyjem
Radi se o strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara, koja, kako ističe predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak, postoji već 31 godinu.
'Investicija znači značajno proširenja kapaciteta za proizvodnju energetskih transformatora, proizvoda koji su danas visoko tražena roba na svjetskim tržištima, jer je pomak u energetskom miksu značajan svuda u svijetu', rekao je za HRT. Koliko je velik rast narudžbi, govori, najbolje se vidi iz rezultata Končara koji objavljuju iz kvartala u kvartal. Zadnji pokazatelji navode da su ugovorili 585 milijuna eura u jednom kvartalu, značajno više nego u bilo kojem kvartalu prije.
'Moramo promišljati o tome da s ovakvim kapacitetima ne možemo zauvijek funkcionirati na tržištu. Mi smo svoje odluke o proširenju kapaciteta promislili prije', istaknuo je Kolak.
'Kada pogledamo isključivo ona ulaganja same Končar grupe, koja će biti više od 550 milijuna eura u sljedeće tri do četiri godine, plus ulaganja koja ulažemo zajedno s našim partnerima, 260 milijuna eura u Končar - energetske transformatore, to zajedno čini 800 milijuna eura ulaganja u hrvatsku industriju, koja će stvoriti novi tehnološki potencijal, novu bazu za prikupljanje i razvoj znanja i razvoj više razine znanja nego što imali do sada', zaključio je Kolak.