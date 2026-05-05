Kolak: 'Mi smo svoje odluke o proširenju kapaciteta promislili prije'

Radi se o strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara, koja, kako ističe predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak, postoji već 31 godinu.

'Investicija znači značajno proširenja kapaciteta za proizvodnju energetskih transformatora, proizvoda koji su danas visoko tražena roba na svjetskim tržištima, jer je pomak u energetskom miksu značajan svuda u svijetu', rekao je za HRT. Koliko je velik rast narudžbi, govori, najbolje se vidi iz rezultata Končara koji objavljuju iz kvartala u kvartal. Zadnji pokazatelji navode da su ugovorili 585 milijuna eura u jednom kvartalu, značajno više nego u bilo kojem kvartalu prije.

'Moramo promišljati o tome da s ovakvim kapacitetima ne možemo zauvijek funkcionirati na tržištu. Mi smo svoje odluke o proširenju kapaciteta promislili prije', istaknuo je Kolak.