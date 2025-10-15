FOTO U Splitu obilježeno 30 godina od 'Južnog poteza', stigao i Gotovina

„Operacija Južni potez bila je više od vojne pobjede. Bila je pokazatelj odlučnosti i snage, spremnosti na žrtvu i pripadnosti zajedničkoj borbi za slobodu hrvatskog naroda. Hrvatsko vojno i političko vodstvo pokazalo je sposobnost samostalnog i usklađenog djelovanja u najtežim uvjetima, a hrvatski branitelji, pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, pokazali su hrabrost i spremnost na najveću žrtvu na čemu smo im trajno zahvalni. I tu zahvalnost naša Vlada pokazuje konkretnim dijelima i mjerama“, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved , ujedno izaslanik predsjednika Vlade na ovoj svečanosti.

Operacija Južni potez označila je kraj ratnih djelovanja te otvorila put prema mirovnim pregovorima u Daytonu , koji su donijeli završetak rata u Bosni i Hercegovini .

„Hvala vam jer ste ispisali najsjajnije stranice naše povijesti. Vama, poštovani generali, ratni zapovjednici, visoki časnici, izražavam posebnu zahvalnost jer je vaše zapovijedanje bilo primjer vojne izvrsnosti, preciznog planiranja, izraz dubokog razumijevanja umijeća ratovanja, ali ponajviše i ponajprije, predanosti svojoj domovini. Jer bili su to presudni dani kad se odlučivalo o sudbini hrvatskog naroda, a naše hrabre hrvatske branitelje krasile su osobine časti, odlučnosti i domoljublja. I upravo te osobine inspiracija su danas našim mladima da na svom životnom putu slijede uzore hrabrih hrvatskih sinova“, rekao je ministar Medved.

Ministar Medved izrazio je posebnu zahvalu obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, uz jasnu poruku da žrtva naših junaka nikada neće biti zaboravljena. Zahvalio je i svim pripadnicima postrojbi koje su sudjelovale u ovoj operaciji, a koja je označila završetak Domovinskog rata .

Zapovjednik operacije general Ante Gotovina istaknuo je da su zajedništvo, čast, hrabrost i domoljublje snaga svih naših pobjeda. „Oružane snage Republike Hrvatske najvažniji su stup sustava nacionalne sigurnosti. Nadalje imaju svoju misiju i jamac su sigurnosti i suverenosti naše države i čuvari naše tradicije. Ponosni smo na njih“, rekao je general Gotovina.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara izrazila je zadovoljstvo što je na svečanosti povodom 30. obljetnice VRO Južni potez i završetka rata, rekavši da Hrvati u Bosni i Hercegovini još vode svoje borbe.

„Ovaj dan i ovi svi veliki dani svjedoče o tome koliko je naša sloboda skupo plaćena i kako su ljudi dali ono najvrjednije što su imali za tu slobodu“, poručila je, dodavši da je velika odgovornost i nas i budućih generacija kako se prema tome odnosimo te ukazavši na važnost očuvanja identiteta i kulture hrvatskog naroda s obje strane granice.

Na svečanosti su, uz ratne zapovjednike i generale, nazočili brojni visoki uzvanici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine među kojima izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, savjetnik predsjednika Vlade RH general Damir Krstičević, izaslanik ministra obrane Ivica Ušljebrka, zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, ministar branitelja Županije Zapadno-hercegovačke Mladen Begić, ratni ministar obrane Herceg-bosne Vladimir Šoljić te mnogi drugi.

Pokrenuta 8. listopada 1995., u združenom djelovanju Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH, operacija Južni potez bila je kruna svih hrvatskih vojnih pobjeda - od Zime ’94, Skoka 1 i 2, Ljeta ’95, Oluje i Maestrala, do posljednjeg, odlučnog udarca koji je doveo neprijatelja do potpuna sloma.

Nakon četiri godine žrtve i borbe, hrvatske su snage došle svega 23 kilometra od Banje Luke, oslobodile Mrkonjić Grad, hidroelektranu Bočac i planinu Manjaču, i time slomile srpsku vojnu moć te prisilile agresora da sjedne za pregovarački stol. To je bio trenutak kada je rat završio, a započelo novo poglavlje mira i slobode.

Sve to bilo je moguće zahvaljujući Splitskom sporazumu, potpisanom 22. srpnja 1995. između predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.

Na pisani zahtjev Predsjedništva BiH, Hrvatska vojska ušla je u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u zajedničkoj obrani i oslobađanju okupiranih područja. Bio je to povijesni čin savezništva i odgovornosti, kojim je Hrvatska još jednom dokazala da brani ne samo svoj narod, nego i slobodu svojih susjeda.

U posljednjoj u nizu napadnih operacija u kojoj su hrvatske snage ostvarile veliki uspjeh, podnijele su i veliku žrtvu - u operaciji Južni potez poginulo je 42 i ranjeno 162 pripadnika združenih hrvatskih snaga.