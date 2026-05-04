Eurozona na oprezu: Rat u Iranu mogao bi izazvati novi inflacijski šok

No, šire prelijevanje na druge cijene , što je relevantnije za politiku ECB-a, vjerojatno će biti polaganije nego u vrijeme ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine , jer su se velike tvrtke zaštitile od oscilacija cijena energije.

Tromjesečno istraživanje ECB-a među velikim tvrtkama pokazalo je da su one koje posluju u industriji zračnog prometa, logistike, kemikalija, plastike i ambalaže već podigle cijene, nerijetko u dvoznamenkastim postocima, ili najavile poskupljenja, što odražava nagli porast cijena nafte od početka sukoba na Bliskom istoku krajem veljače.

ECB je proveo anketu među predstavnicima vodećih 67 nefinancijskih tvrtki, uglavnom u razdoblju od 23. ožujka do 1. travnja.

'To pokrivanje rizika trebalo bi donekle ograničiti utjecaj u kratkoročnom razdoblju, budući da je prelijevanje viših cijena energije na te tvrtke bilo manje izravno, a dolazilo je uglavnom ili samo preko manjih, neosiguranih dobavljača koji traže više cijene ulaznih sirovina', navodi se u izvješću ECB-a.

Međutim, ako se rat i povezani poremećaji u Hormuškom tjesnacu uskoro ne okončaju, tvrtke vide rizik od novog udara inflacije nalik onome zabilježenom 2022.-2023., navode u ECB-u.

'Sukob koji bi trajao mjesecima, a ne tjednima, s Hormuškim tjesnacem koji bio ostao blokiran i/ili s daljnjim napadima na naftnu i plinsku infrastrukturu, doveo bi do globalne nestašice ne samo goriva već i mnogih proizvoda za čiju proizvodnju su potrebni naftni derivati', dodao je ECB, navodeći vodik i helij.

U usporedbi s razdobljem nakon pandemije, ECB je među olakotnim čimbenicima istaknuo slabu globalnu potražnju, posebno iz Kine, izostanak očekivanog procvata u sektoru usluga i nižu razinu gospodarskih poticaja iz fiskalne potrošnje.

Europska središnja banka prošli je tjedan potvrdila važeće kamatne stope, ali je raspravljala o njihovu povećanju kako bi se zauzdala rastuća inflacija te nagovijestila da bi u lipnju mogla početi podizati troškove zaduživanja, podsjeća Reuters.