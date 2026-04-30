Skok cijena: Inflacija ubrzala i u eurozoni, evo što je najviše poskupjelo

I.H./Hina

30.04.2026 u 12:30

Benzinska crpka (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: Horcajuelo guillaume
Inflacija u eurozoni ubrzala je i u travnju, uz dvoznamenkasti skok cijena energije u uvjetima poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka, pokazali su u četvrtak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u travnju 3,0 posto, izračunali su statističari, i bila je najviša od 2023. godine. Procjena pokazuje tek nešto blaže ubrzanje rasta cijena u mjesecu na izmaku. U ožujku bile su ubrzale na 2,6 posto, s 1,9 posto u prethodnom mjesecu.

Europska središnja banka definira stabilan rast cijena stopom inflacije od dva posto.

Daleko najsnažnije poskupjela je i u travnju energija, za čak 10,9 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, signalizirajući najveći rast cijena od veljače 2023. godine. U ožujku cijene su joj bile porasle za 5,1 posto. Još u veljači energija je bila jeftinija za 3,1 posto nego prije godinu dana, a u siječnju za čak 4,0 posto.

I skok cijena svježe hrane ubrzao je u mjesecu na izmaku, na 4,7 posto. U ožujku hrana je bila za 4,2 posto skuplja nego lani. Rast cijena usluga ponovno je pak blago usporio, s 3,2 na 3,0 posto u odnosu na isti lanjski mjesec.

Kad se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u u travnju bile za 2,1 posto više nego prije godinu dana. U ožujku je temeljna inflacija bila iznosila 2,2 posto. Mjesečna usporedba pokazuje pak blago usporavanje inflacije, prema stopi rasta potrošačkih cijena od 1,0 posto. U ožujku bile su na mjesečnoj razini poskočile za 1,3 posto.

Daleko je najviše i na mjesečnoj razini poskupjela energija, za 3,0 posto, ali ipak otprilike upola blaže nego u ožujku kada su joj cijene bile poskočile za čak 7,0 posto. Još u veljači bile su porasle za tek 0,6 posto.

Značajno je pak ubrzalo poskupljenje hrane, prema stopi rasta cijena od 1,2 posto u odnosu na ožujak, kad su uvećane za samo 0,2 posto.

Naglo je ubrzao i rast cijena usluga, s 0,3 na 1,1 posto. Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u travnju na mjesečnoj razini bile više za 0,8 posto. U ožujku temeljna inflacija bila je iznosila 0,7 posto, prema podacima Eurostata.

