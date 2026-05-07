Državni EMP i Foxconn razvijaju veliko središte za električna vozila u Poljskoj

EMP pregovara o razmjeru suradnje s Foxconnom i njegovom podružnicom za električna vozila Foxtron Vehicle Technologies, uključujući mogući osnutak zajedničke kompanije, priopćili su iz poljske kompanije.

U prvom tromjesečju ove godine u Europi je prodaja električnih baterijskih vozila porasla za otprilike trećinu na godišnjoj razini, pokazali su podaci Udruge europskih proizvođača automobila (ACEA), djelomično i zbog viših cijena goriva uslijed rata na Bliskom istoku.

Partneri namjeravaju finalizirati paket sporazuma u drugoj polovini ove godine, dodali su iz kompanije, čime će dugo planirani poljski projekt ući u sljedeću fazu.

"Od početka smo ovaj projekt oblikovali vodeći se činjenicom da nam je potreban partner koji spaja industrijsku moć s tehnološkom dubinom", rekao je izvršni direktor EMP-a Cyprian Gronkiewicz.

Kao odlučujuće čimbenike u odabiru tajvanske grupe, direktor poljske kompanije naveo je obveze o prijenosu tehnologije, izgradnju domaćih kapaciteta za projektiranje vozila u Poljskoj te moguću suradnju s lokalnim dobavljačima.

Planirana zajednička kompanija trebala bi razviti lokalni brend i isporučivati vozila diljem Europe, počevši od tri modela, a istovremeno graditi proizvodne i tehnološke kapacitete u Poljskoj.

Planovi obuhvaćaju izgradnju tvornice u gradu Jaworzno na jugu Poljske, s odjelima za limarske radove i lakiranje te proizvodnim linijama za sklapanje baterijskih sklopova i električnih pogona te linije za završno sastavljanje vozila.

Očekuje se da će u Jaworznom biti uspostavljen i novi centar za istraživanje i razvoj usmjeren na softverska rješenja, analizu podataka i rješenja za digitalnu mobilnost.

Projekt će upotpuniti investicije s ciljem pružanja podrške širem ekosustavu električne mobilnosti, uključujući baterijski sektor, istaknuli su iz EMP-a.

Kompanija je objavila i da će projekt biti financiran iz Nacionalnog plana oporavka te Fonda za reprivatizaciju, iz kojih je EMP primio dokapitalizaciju u prosincu prošle godine, dok će partner projektu doprinijeti i tehnološkim znanjem i kapitalom.

EMP su 2016. osnovale četiri državne kompanije za komunalne usluge, nastojeći ostvariti poljske ambicije izgradnje vlastitih električnih vozila, no projekt je dosad bio obilježen kašnjenjima i strateškim preokretima.