Rabljeni električni auti nikad povoljniji: Evo kada su odlična kupnja, a kada pogreška

Cijene padaju, ponuda raste, a modeli koji su donedavno bili preskupi sve češće ulaze u zonu ozbiljnog razmatranja prosječnog kupca. No upravo sada, kada se čini da je tržište napokon otvorilo vrata široj publici, postavlja se ključno pitanje: Je li rabljeni električni auto pametna kupnja ili rizik koji može skupo stajati?

Prema podacima AutoScout24 za Njemačku, ponuda rabljenih električnih automobila u 2025. porasla je za šest posto, na oko 45.000 vozila, a njihov udio u svim oglasima narastao je na 6,5 posto. Prosječna cijena rabljenih električnih automobila u Njemačkoj pritom je pala za 4,1 posto, na 34.800 eura, iako su i dalje u prosjeku skuplji od rabljenih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Još je zanimljiviji širi europski trend: Hrvatski kupci, koji često gledaju prema Njemačkoj, Austriji, Belgiji i Nizozemskoj, sada na tim tržištima mogu pronaći sve veći broj povoljnih električnih modela iz leasinga, flotne prodaje i prvog vlasništva. To znači više izbora, više prostora za pregovore i, barem na papiru, bolji omjer uloženog i dobivenog.

Zašto cijene padaju?

Razloga je nekoliko. Prvi je brz tehnološki razvoj. Električni automobili iz 2020. ili 2021. godine odjednom izgledaju starije nego što bi izgledao jednako star benzinac, jer novi modeli donose veći doseg, brže punjenje, učinkovitije baterije i bolji softver. Drugi razlog su popusti na nove električne automobile, posebno kod marki koje agresivno spuštaju cijene kako bi zadržale tržišni udio.

Treći razlog je psihologija kupaca. Kod rabljenog benzinca kupac pita za kilometre, servisnu povijest i stanje limarije. Kod rabljenog električnog auta prvo pitanje glasi: U kakvom je stanju baterija? Upravo taj strah, često veći od stvarnog rizika, pritišće cijene prema dolje.

Geotabova analiza više od 22.000 električnih vozila pokazuje da prosječna degradacija baterije iznosi 2,3 posto godišnje, a procjena je da bi prosječna baterija nakon osam godina mogla imati oko 81,6 posto izvornog kapaciteta. Isti izvor upozorava da učestalo brzo punjenje snagom većom od 100 kW može ubrzati degradaciju, osobito u odnosu na vozila koja se uglavnom pune sporije.

Drugim riječima, baterije u pravilu nisu tempirana bomba, ali nisu ni detalj koji se smije preskočiti.

Prilika postoji, ali samo za kupca koji zna što gleda

Rabljeni električni auto može biti odlična kupnja za vozača koji dnevno prelazi predvidive relacije, ima mogućnost kućnog punjenja ili barem pouzdan pristup punjačima, te ne očekuje da će s jednim punjenjem redovito prelaziti cijelu Hrvatsku uzduž i poprijeko.

Najbolje prolaze kupci koji traže drugi obiteljski auto, gradski automobil ili vozilo za svakodnevno putovanje na posao. U takvom scenariju ni doseg od 220 do 300 kilometara u stvarnom prometu ne mora biti mana, nego sasvim dovoljno rješenje. Troškovi vožnje mogu biti bitno niži nego kod benzinca ili dizelaša, a održavanje je jednostavnije jer nema ulja, remenja, spojke, ispušnog sustava ni klasičnog mjenjača.

No zamka nastaje kada kupac gleda samo cijenu. Jeftin električni auto s nepoznatom servisnom poviješću, bez provjere baterije, s lošom maksimalnom snagom punjenja i bez realnog dosega za potrebe vlasnika može brzo postati frustracija. Posebno ako se kupuje stariji model s malom baterijom i zastarjelim sustavom punjenja.

Najvažniji dokument pri kupnji postaje potvrda o stanju baterije, odnosno SoH - State of Health. ADAC također ističe da je pitanje stvarnog stanja pogonske baterije ključno za kupce rabljenih električnih automobila te preporučuje neovisnu provjeru baterije zbog veće sigurnosti pri kupnji i prodaji.

Kupac bi zato prije odluke trebao provjeriti nekoliko stvari: Stvarni doseg u svakodnevnim uvjetima, stanje baterije, preostalo jamstvo na bateriju, brzinu AC i DC punjenja, dostupnost servisa, cijenu guma i osiguranja, kao i činjenicu ima li automobil toplinsku pumpu. Ta oprema zimi može napraviti osjetnu razliku u potrošnji i dosegu.

Zaključak je jednostavan: Rabljeni električni auti danas jesu možda najzanimljiviji dosad, ali nisu za impulzivnu kupnju. Za dobro informiranog kupca to može biti najbolja prilika u posljednjih nekoliko godina. Za onoga tko kupuje samo zato što je cijena pala - može biti skupa lekcija.