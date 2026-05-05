Ovjes šalje jasne znakove prije kvara: Naučite ih prepoznati na vrijeme

Sustav ovjesa jedan je od onih dijelova automobila o kojem većina vozača razmišlja tek kad se pojavi problem. A tada se najčešće javljaju isti simptomi: automobil više ne drži pravac kao prije, vožnja postaje tvrđa i neugodnija, a iz podvozja se čuju lupkanje, škripanje ili pucketanje.

Ako automobil na ravnoj cesti vuče u lijevu ili desnu stranu, to je jedan od prvih znakova da nešto nije u redu. Uzrok može biti jednostavan, poput neispravnog tlaka u gumama ili loše geometrije kotača, ali može upućivati i na problem s amortizerima ili nekim drugim dijelom ovjesa. Zato je dobro najprije provjeriti gume, njihovu istrošenost i tlak, a ako se problem nastavi, automobil treba odvesti stručnjaku.

Kad auto više ne 'pegla' cestu

Drugi čest znak problema je promjena osjećaja u vožnji. Ako se odjednom čini da automobil puno jače prenosi neravnine, rupe i ležeće policajce u kabinu, moguće je da su amortizeri ili opruge izgubili dio svoje funkcije. Ovjes nije zadužen samo za komfor, nego i za to da kotači ostanu u pravilnom kontaktu s podlogom. Kad taj kontakt nije dobar, pati i sigurnost.

Na problem s amortizerima mogu upućivati i ubrzano trošenje guma, pojačano naginjanje karoserije, poskakivanje nakon prelaska preko neravnina ili općenito osjećaj da se automobil ponaša drukčije nego prije. Amortizeri se, ovisno o načinu vožnje i uvjetima, najčešće mijenjaju prije ili kasnije, a često se navodi da im je životni vijek oko 80.000 kilometara. Ipak, njihovo stanje pametno je provjeravati znatno ranije, primjerice svakih 20.000 kilometara.

Zvukovi iz podvozja nisu nešto što treba ignorirati

Škripanje i lupkanje kod okretanja volana, skretanja ili vožnje preko blagih neravnina može upućivati na ležajeve amortizera. Lupanje preko kratkih poprečnih neravnina često se povezuje sa sponama stabilizatora, dok pucketanje ili neobični zvukovi mogu upućivati na istrošene krajnike, selene ili druge dijelove ovjesa.

Problem je u tome što se kvarovi na različitim dijelovima često manifestiraju vrlo slično. Vozač može čuti buku i osjetiti promjenu u vožnji, ali točnu dijagnozu ipak treba prepustiti servisu. Nastaviti voziti i čekati da zvuk 'prođe sam od sebe' najgora je opcija, jer se manji kvar tada može pretvoriti u znatno skuplji popravak.

Jednostavan test može otkriti problem

Postoji nekoliko znakova koje vozač može provjeriti i sam. Ako jedan kraj automobila vizualno izgleda niže od ostalih, moguće je da je oštećena opruga. Ako se nakon pritiska na jedan dio karoserije automobil nastavi ljuljati više od jednom, problem može biti u amortizeru ili opružnoj nozi. Dok automobil stoji, pucketanje pri okretanju upravljača može upućivati na ležaj, dok cviljenje može biti povezano sa sustavom upravljanja.

Ipak, s podizanjem automobila i provjerom kotača treba biti vrlo oprezan. Vozilo se mora pravilno osigurati, a svako pomicanje kotača lijevo-desno ili gore-dolje može upućivati na probleme sa sponama, krajnicima, selenima, kuglama ili ležajevima. Upravo zato ovakvi kućni testovi mogu poslužiti samo kao prvi znak upozorenja - konačnu procjenu treba dati mehaničar.

Najvažnije pravilo je jednostavno: ako automobil vuče u stranu, lupa, škripi, poskakuje ili je odjednom neudoban, ne čekajte. Ovjes nije samo pitanje komfora, nego jedan od ključnih sustava za sigurnost vožnje.