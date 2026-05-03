Nova EU pravila mijenjaju aute: Sustavi koji će vas upozoravati, kočiti i nadzirati

Od 7. srpnja 2024. nova pravila iz Opće uredbe o sigurnosti vozila primjenjuju se na sva nova vozila koja se prodaju u EU, a proizvođači ih moraju opremiti nizom sustava za pomoć vozaču i zaštitu putnika, pješaka i biciklista.

Riječ je o tehnologijama koje su se donedavno uglavnom povezivale s bolje opremljenim i skupljim modelima, no sada postaju obvezan dio novih automobila. Među njima su inteligentna pomoć pri brzini, sustav automatskog kočenja u nuždi, upozorenje na umor i nepažnju vozača, pomoć pri zadržavanju vozila u prometnoj traci, sustav za nadzor tlaka u gumama, senzori ili kamere za vožnju unatrag te uređaj za bilježenje podataka o događaju, poznat kao svojevrsna 'crna kutija' automobila.

Auto će vas upozoriti kad vozite prebrzo

Najviše pozornosti izaziva inteligentna pomoć pri brzini, sustav poznat kao ISA. On prepoznaje ograničenje brzine, najčešće kombinacijom kamera i navigacijskih podataka, te upozorava vozača ako vozi brže od dopuštenog. U nekim izvedbama može se osjetiti otpor na papučici gasa ili čuti zvučni signal, ali vozač i dalje zadržava kontrolu nad vozilom.

Važno je naglasiti: Novi sustavi nisu zamišljeni kao zamjena za vozača, nego kao dodatni sigurnosni sloj. ISA, automatsko kočenje i upozorenja na umor trebali bi smanjiti broj nesreća uzrokovanih ljudskom pogreškom, nepažnjom ili neprilagođenom brzinom. Europska komisija procjenjuje da bi nova sigurnosna pravila do 2038. mogla pomoći u spašavanju više od 25.000 života i spriječiti najmanje 140.000 teških ozljeda.

'Crna kutija' pamti ključne podatke

Posebno zanimanje javnosti izaziva uređaj za bilježenje podataka o događaju. Iako ga mnogi nazivaju 'crnom kutijom', taj sustav ne snima razgovore u kabini i nije namijenjen stalnom praćenju vozača. Njegova je zadaća zabilježiti određene tehničke podatke neposredno prije, tijekom i nakon prometne nesreće.

Takvi podaci mogu uključivati brzinu vozila, kočenje, aktivaciju sigurnosnih sustava i druge informacije važne za rekonstrukciju nesreće. Cilj je jasniji uvid u okolnosti sudara, razvoj sigurnijih vozila i preciznije razumijevanje uzroka teških prometnih nesreća.

Za vozače to znači da će novi automobili biti sigurniji, ali i tehnološki kompleksniji. Sustavi će češće upozoravati, intervenirati i nadzirati određene parametre vožnje. Nekima će to biti korak prema sigurnijim cestama, a drugima dodatni podsjetnik da se automobili ubrzano pretvaraju u računala na kotačima.

No smjer je jasan: Europska unija želi smanjiti broj poginulih i teško ozlijeđenih u prometu, a obvezna sigurnosna tehnologija postaje jedan od glavnih alata za taj cilj. Novi automobili zato više neće samo voziti, nego će sve češće promatrati, upozoravati i, kad je potrebno, reagirati prije vozača.