Ove marke imaju najveće šanse prijeći 400.000 kilometara, jedna je veliko iznenađenje

Novo istraživanje analitičke kuće iSeeCars sada potvrđuje da ta percepcija nije slučajna, ali donosi i jedno iznenađenje - vrlo visoko se probila Tesla.

Analiza je obuhvatila više od 174 milijuna vozila, a cilj je bio utvrditi koje marke imaju najveće izglede dosegnuti ili premašiti 400.000 kilometara. Na vrhu je Toyota, čiji automobili prema podacima iz istraživanja imaju 17,8 posto izgleda dosegnuti tu granicu. To je daleko iznad prosjeka tržišta, koji iznosi 4,8 posto.

Toyota i dalje drži vrh

Na drugom mjestu je Lexus s 12,8 posto, a slijede Honda s 10,8 posto i Acura sa 7,2 posto. To su jedine marke koje se jasno izdvajaju iznad tržišnog prosjeka i potvrđuju reputaciju iznimno dugotrajnih automobila.

Toyota je tako još jednom pokazala zašto je mnogi vozači smatraju sinonimom pouzdanosti. Njezini benzinski i hibridni modeli već su godinama među najtraženijima na tržištu rabljenih automobila upravo zbog izdržljivosti i nižih troškova održavanja.

No možda najzanimljiviji podatak u istraživanju odnosi se na Teslu. Američki proizvođač električnih automobila zauzeo je šesto mjesto u ukupnom poretku, s 4,6 posto izgleda da njegovi automobili prijeđu 400.000 kilometara. Time je Tesla izjednačena s GMC-om i ispred brojnih proizvođača koji se tradicionalno povezuju s kvalitetom i dugotrajnošću.