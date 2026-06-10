Ove marke imaju najveće šanse prijeći 400.000 kilometara, jedna je veliko iznenađenje

Toyota, Lexus i Honda već godinama imaju reputaciju marki koje mogu prijeći ogroman broj kilometara.
Novo istraživanje analitičke kuće iSeeCars sada potvrđuje da ta percepcija nije slučajna, ali donosi i jedno iznenađenje - vrlo visoko se probila Tesla.
Analiza je obuhvatila više od 174 milijuna vozila, a cilj je bio utvrditi koje marke imaju najveće izglede dosegnuti ili premašiti 400.000 kilometara. Na vrhu je Toyota, čiji automobili prema podacima iz istraživanja imaju 17,8 posto izgleda dosegnuti tu granicu. To je daleko iznad prosjeka tržišta, koji iznosi 4,8 posto.
Toyota i dalje drži vrh
Na drugom mjestu je Lexus s 12,8 posto, a slijede Honda s 10,8 posto i Acura sa 7,2 posto. To su jedine marke koje se jasno izdvajaju iznad tržišnog prosjeka i potvrđuju reputaciju iznimno dugotrajnih automobila.
Toyota je tako još jednom pokazala zašto je mnogi vozači smatraju sinonimom pouzdanosti. Njezini benzinski i hibridni modeli već su godinama među najtraženijima na tržištu rabljenih automobila upravo zbog izdržljivosti i nižih troškova održavanja.
No možda najzanimljiviji podatak u istraživanju odnosi se na Teslu. Američki proizvođač električnih automobila zauzeo je šesto mjesto u ukupnom poretku, s 4,6 posto izgleda da njegovi automobili prijeđu 400.000 kilometara. Time je Tesla izjednačena s GMC-om i ispred brojnih proizvođača koji se tradicionalno povezuju s kvalitetom i dugotrajnošću.
Tesla ruši predrasude o električnim automobilima
Taj je rezultat posebno zanimljiv jer se izravno suprotstavlja čestom strahu kupaca električnih automobila - degradaciji baterije i mogućim visokim troškovima njezine zamjene.
Prema istraživanju, Tesla ima približno dvostruko veće izglede dosegnuti 400.000 kilometara nego Subaru, koji je na 2,3 posto. Tesla je bolje rangirana i od marki poput Mazde, Volva, Mercedes-Benza, BMW-a, Porschea i Audija.
Jedan od razloga mogao bi biti u samoj konstrukciji električnih automobila. Budući da nemaju motor s unutarnjim izgaranjem, sustav ubrizgavanja goriva, razvodni lanac ili redovite izmjene ulja, imaju manje mehaničkih dijelova koji se s vremenom troše.
Baterija i dalje ostaje najskuplji i najosjetljiviji dio električnog automobila, ali tehnološki napredak posljednjih godina znatno je poboljšao njezinu dugotrajnost. Sve više primjera s velikom kilometražom pokazuje da električni automobili mogu izdržati mnogo više nego što dio kupaca očekuje.
Naravno, postoje i ekstremni slučajevi. Poznat je primjer Tesle Model S koja je prešla više od 1,9 milijuna kilometara, ali je za to tijekom životnog vijeka trebala više zamjena baterija i elektromotora. Takvi primjeri nisu pravilo, ali pokazuju koliko daleko električni automobili mogu stići uz odgovarajuće održavanje.
Europske premium marke prošle znatno slabije
Istraživanje donosi zanimljive rezultate i u premium segmentu. Lexus je uvjerljivo najbolji među luksuznim markama s 12,8 posto izgleda za dosezanje 400.000 kilometara, ispred Acure i Tesle.
S druge strane, dio europskih premium proizvođača ostvario je znatno slabije rezultate. Mercedes-Benz je na 1,7 posto, Porsche na 0,5 posto, BMW na 0,4 posto, a Audi na 0,3 posto. Pri dnu ljestvice nalaze se Land Rover, Jaguar i Maserati, za koje istraživanje navodi gotovo zanemarive izglede dosezanja 400.000 kilometara.
Rezultati iSeeCarsa potvrđuju da Toyota i Honda i dalje ostaju mjerilo dugotrajnosti, ali i da se percepcija električnih automobila polako mijenja. Tesla pokazuje da električni automobili mogu konkurirati najpoznatijim proizvođačima kada je riječ o dugom vijeku trajanja.
Kako se tehnologija baterija bude dodatno razvijala, razlika između električnih automobila i modela s motorima s unutarnjim izgaranjem mogla bi se u idućim godinama još više smanjiti.