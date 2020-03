[FOTO/VIDEO] Vozili smo Renault Captur Edition One TCe 130 EDC; Nova generacija spremna je za vodeću ulogu u svojo klasi

Motor je tih i prilično snažan, a prebacite li u Sport mod sustava MULTI-SENSE, dobiti ćete izrazito agilno i vrlo živahno vozilo, koje sa 7-brzinskim EDC mjenjačem sjajno funkcionira

Podaci govore i da je ovaj mali gradski crossover/SUV B segmenta, Renault Captur, završio na 6. mjestu sa 1571 komadom, među svim prodanim osobnim automobilima na hrvatskom tržištu 2019. godine . Kada uzmemo u obzir i činjenicu da unatoč tome što su kupci već pola godine znali da se bliži kraj njegove prve generacije i dolazi u siječnju 2020. potpuno novi model, onda to ima svoju težinu. Upravo ta činjenica navela nas je na pomisao da bi bilo dobro testirati novu, drugu generaciju Renault Captura odmah nakon izlaska na hrvatsko tržište i provjeriti zbog čega je ovaj model toliko interesantan hrvatskim kupcima. Mi smo na testu imali Renault Captur Edition One TCe 130 EDC , a radi se o benzinskom motoru s automatskim mjenjačem.

CMF platforma je usmjerena na smanjenje troškova proizvodnje i nadmetanje sa sličnim konceptima kao što je MQB platforma Volkswagen Grupe. Sastoji se od pet skupina izmjenjivih, kompatibilnih modula: ležište motora, kokpit, prednje podvozje, stražnje podvozje i električno-elektronički dio. Trenutne platforme izgrađene su kombinirajući ograničeni skup zajedničkih modula: jedan modul može se koristiti za različite platforme, koje pokrivaju različite klase vozila, i na taj način omogućava veću standardizaciju komponenata između Renaulta, Nissana i Mitsubishija. Tako je Alijansa najavila razne varijante razvijene korištenjem CMF platforme: CMF-C (D za velika i srednja vozila; primjeri su Nissan X-Trail treće generacije i Nissan Qashqai druge generacije), CMF-B za subkompakte/male automobile (poput nove generacije modela Renault Clio), CMF-A za mala vozila i CMF-EV za električna vozila na baterije. Nova električna i elektronička arhitektura platforme CMF-B omogućuje ugradnju najnovijih naprednih sustava kako bi se ispunili zahtjevi tržišta, a to je upravo bio jedan od glavnih ciljeva Renaulta, kada je konstruirao novi Captur.

Ako bismo uspoređivali prvu i drugu generaciju Captura, mnogi možda i ne bi primjetili neke prevelike promjene, barem što se tiče vanjskog izgleda. Izvana je novi Captur dobio modernije linije SUV-a koje mu daju atletski i dinamičan izgled. Zahvaljujući elegantnim blatobranima, udubljenim bokovima i lebdećem krovu, novi Captur dobio je ono 'nešto' u svojoj pojavnosti. U odnosu na prvu generaciju novi je Captur iz simpatičnog, zaokruženog oblika prešao u markantnijeg predstavnika svoje kategorije, i to iz posve opravdanih razloga. Tržište ne dozvoljava život na staroj slavi, jer konkurencija je tu žestoka. Pogledajte samo kako izgledaju novi Nissn Juke, Peugeot 2008 ili VW T-Roc, Hyundai Kona i još neki predstavnici ovoga segmenta.

Ako se za nešto može reći da je posve novo, onda je to svakako njegova posve preuređena unutrašnjost, koja se s novog Clija nastavila i u novom Capturu i predstavlja značajan pomak u klasi. Neki će možda prigovoriti činjenici da je uređenje kao u Cliju, no mi se ne bismo složili s time. Postojeći pametni kokpit sada je blago ukošen prema vozaču te uključuje najnoviju lebdeću konzolu. Opremljena je najnovijim tehnologijama i najširim zaslonima u klasi te pruža iznimno suvremena ergonomska rješenja.

Izrada je kvalitetnija, a serijski ugrađena prednja i stražnja full LED svjetla sa svjetlosnim potpisom u obliku slova C, dostupna su već u osnovnoj inačici, dok uža stražnja svjetla te kromirani ukrasni umetci u potpunosti pridonose još boljem dojmu kvalitete. Općenito, novi svjetlosni sklopovi osim svojom kvalitetom, daju Capturu priličnu dozu tehnološke modernosti. Naš je testni model Captura imao 17-colne kotače i gume dimenzija 215/60R17. Kada bi na našem testnom modelu bile opcijske dimenzije kotača od 18 cola s gumama 215/55R18 naš bi Captur bio još markantniji, no tada bismo sigurno izgubili na njegovoj udobnosti u vožnji.

Nova arhitektura Capturovih sjedala dostojna je vozila više klase. Sjedište je 15 mm dulje, a njegov obujmljujući oblik pruža bolju potporu. Zahvaljujući šupljim oblogama polukrutih školjaka stvoren je dodatan prostor za koljena putnika straga (više od 17 mm), dok novi, uži zasloni za glavu u obliku zareza poboljšavaju vidljivost u stražnjem dijelu. Ova sjedala pridonose većoj kvaliteti putničkog prostora. Posebno su nas se dojmili nasloni za glavu, koji navještaju dizajn sjedala kakva viđamo u raznim konceptnim automobilima. Bilo bi interesantno vidjeti koliko bi se u Capturu dobilo na prostranosti kabine, kada bi sva sjedala bila konstrukcijski futuristički tanja, kao što su to nasloni za glavu prednja dva sjedala.

Elegantno kolo volana tanje je u odnosu na prrethodni model zahvaljujući kompaktnijem zračnom jastuku te pruža bolju vidljivost zaslona instrumentne ploče. Opremljen naslonom za palac i podstavljen pjenastim materijalom, upravljač novog Captura vrlo je ugodan na dodir. Njegove nove osvijetljene komande i detalji od mat kroma pridonose boljem dojmu kvalitete. Polugice za promjenu brzina na upravljaču dostupne su za sve inačice novog Captura opremljene mjenjačem EDC. Iako se kolo volana izvlači po visini i dubini, bilo bi još bolje kada bi volan bio okomitiji radi boljeg osjećaja upravljanja, no to vjerojatno ovisi o svakom pojedinom vozaču i njegovom stilu prilagodbe vozačkog prostora.

Upravljačka ploča novog Captura obnovljena je u cijelosti – od površinskog sloja do pjenastih obloga donjih dijelova u kojima su smješteni praktični odjeljci poput pretinca za rukavice. Doista, veliki je trud uložen upravo u kvalitetu njezine izrade. U središtu upravljačke ploče smještena su dva odvojena ventilacijska otvora i prilagodljivi ukrasni umetci. Ispod središnjeg zaslona posebna je pozornost posvećena ergonomskim značajkama: 'klavirske' tipke i komande za izravan pristup klima-uređaju vozaču su nadohvat ruke.

Sigurnost i sustavi pomoći

Kao i novi Clio, Captur zagovara uporabu sustava za pomoć u vožnji nudeći najzaokruženiju i najnapredniju ponudu takvih sustava u klasi. Među njima se najviše ističe sustav za pomoć u vožnji autocestom i u prometnim gužvama čija primjena nije uobičajena u segmentu gradskih SUV-a i uopće u segmentu višenamjenskih vozila. Novi Captur donosi i znatno poboljšanje u pogledu udobnosti i uglađenosti vožnje u gužvama i na autocestama, što predstavlja prvi korak k autonomnoj vožnji.

Sustavi za pomoć u vožnji dostupni u novom Capturu mogu se podijeliti u tri kategorije: vožnja, parkiranje i sigurnost. Svi oni zajedno čine sustav EASY DRIVE. Njihovim je postavkama jednostavno upravljati putem dodirnog zaslona Renaultova multimedijskog sustava EASY LINK. Tu je Sustav za pomoć u vožnji autocestom i u prometnim gužvama objedinjuje prilagodljivi tempomat (s funkcijom Stop&Go) i sustav za pomoć zadržavanja vozila u prometnom traku. Prilagodljivi tempomat dostupan je u kombinaciji s funkcijom Stop&Go za sve inačice novog Captura opremljene motorom TCe 130 EDC GPF, a takav je bio naš testni model Edition One. U prometnim zastojima, kada vozač mora potpuno zaustaviti vozilo, to za njega može učiniti sustav i zatim ga ponovno pokrenuti nakon tri sekunde kada se promet ponovno pokrene. Nakon tri sekunde, sustavu je potrebna intervencija vozača (pritiskom gumba na upravljaču ili papučice gasa) da se ponovno pokrene. Sustav se isključuje nakon tri minute neaktivnosti. Tempomat s graničnikom brzine dostupan je serijski u svim inačicama novog Captura. Njegove su komande smještene na za to predviđenom dijelu lijeve strane upravljača.