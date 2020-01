Detaljna analiza automobilskog tržišta u RH za 2019.; Kupovali smo još više automobila, a na vrhu je i dalje Škoda Octavia

U prosincu 2019. je u Hrvatskoj novoregistrirano 4022 novih osobnih automobila, a model s najviše novih registracija u prosincu je Fiat 500 s 304 komada, a na drugom mjestu je također jedan Fiat – Panda sa 178 komada

Nakon što smo dobili najnovije podatke o prodaji novih automobila u Hrvatskoj za mjesec prosinac, a pri tome mislimo na novoregistrirane nove automobile, donosimo vam detaljniju analizu prodajnih rezultata za cijelu 2019. godinu.

Zahvaljujući ponovno Promociji Plus, najmeritornijoj tvrtci po pitanju analize prodajnih rezultata automobilskog tržišta kod nas, doznali smo da nam je prosinac donio gotovo duplo bolje rezultate u odnosu na prošlogodišnji isti mjesec - prosinac. Novoregistrirano je ukupno u mjesecu prosincu 4022 novih osobnih automobila, što je za čak 1610 komada više ako gledamo samo prosinac 2018. U Hrvatskoj je u svih 12 mjeseci registrirano 62.938 novih osobnih vozila, ali sada za razliku od dvanaest mjeseci prošle godine ove godine ukupno s prosincem to je 2897 registracija više, kada je zabilježeno 60.041 registracija novih osobnih vozila. Ukupni su rezultati u 2019. su odlični, tako da smo u kalendarskoj 2019., kako smo i očekivali, postigli i ukupno bolje rezultate nego cijele prošle godine. U postotcima to iznosi 4,83 posto, a treba odmah reći da je to 'zdravi' rast i ne bismo imali ništa protiv da se on ponovi i u 2020. godini. Iako, bojimo se da će nova pravila po pitanju emisije CO2 o kojima smo pisali u više navrata, prilično prodrmati tržište automobila u 2020. ne samo u Europskoj uniji, već i u Hrvatskoj.