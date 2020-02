[FOTO/VIDEO] Vozili smo Nissan Qashqai 1.7dCi 150 CVT 4WD; verzija Tekna s 4x4 pogonom i dizelskim motorom ozbiljan je automobil

Najveća razlika od prethodno testiranog modela s benzinskim motorom i 7-brzinskim DCT automatskim mjenjačem s dvije spojke, leži u činjenici da naš testni model ima posve drugačiju konfiguraciju motora i mjenjača, ali i pogona

Nakon što smo u lipnju prošle godine testirali najopremljeniju izvedbu modela Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Tekna s benzinskim motorom snage 160 KS, ovaj put je na red za naš jednotjedni test došla isto tako najopremljenija verzija najjačeg dizelskog motora snage 150 KS. Njegova puna oznaka je Qashqai 1.7dCi 150 CVT 4WD Tekna no za razliku od benzinske verzije iz lipnja 2019. ova je verzija imala i 4WD pogon na sva četiri kotača.

Ako bacimo pogleda na prošlogodišnje prodajne rezultate vidjeti ćemo da je u Hrvatskoj u 2019. prodano gotovo 1000 primjeraka modela Qashqai, točnije njih 977, što je čak za 189 komada ili 20 posto više nego 2018. godine. Sjajan je to podatak, a jedan od razloga je svakako i osvježenje krajem 2017. godine druge generacije ovog modela, koje ga je učinilo osjetno modernijim. A ako se sjetimo prvoga modela Qashqai iz davne 2006. godine onda slobodno možemo reći da je ovo posljednje izdanje – nevjerojatna transformacija.

Satelitsko navigacijsko mapiranje je omogućeno od strane TomToma, funkcionalnost je bolja od funkcionalnosti sličnih vizualno atraktivnijih sustava. To vrijedi za cijeli Qashqaijev sustav s kojim se može napraviti puno i jednostavan je za korištenje, ali izgleda manje napredan od bolje osmišljenih suparnika. No, to je već stvar ukusa svakog od nas i nije neka ozbiljnija zamjerka.