[FOTO/VIDEO] Vozili smo Citroën C3 Aircross; Simpatičan crossover SUV koji nudi obilje mogućnosti personalizacije

Naš testni model je imao PureTech 110 bezinski trocilindrični 1,2-litreni turbomotor snage 110 KS, koji ubrzava za solidnih 10,1 sekundi uz krajnu brzinu od 183 km/h

Rekli smo već da je C3 Aircross sinonim vozila individualizacije, jer uz osam boja karoserije, tri kontrastne boje za krov i tri stilska paketa nudi 85 kombinacija za što individualniji izgled. Naš testni model bi bio još i zanimljiviji kada bi imao opcijske vanjske Airbump zaštine jastučiće na bočnoj strani.

Što se unutrašnjosti kabine tiče već pri samo ulasku u kabinu vam je jasno da je riječ o prostranom vozilu, povišenog položaja sjedenja te jednostavno razigranog uređenja. Možda i najbolji pokazatelj je ručica ručne kočnice, koja podsjeća na komande u nekoj motornoj jahti. U kategoriju razigranosti spadaju i bijelo obrubljeni ponavljajući pravokutnici, kao stalan ukrasni element u našem testnom C3 Aircrossu. Malo razigranijih boja na ovom sivilu plastičnih obloga svuda uokolo možda ne bi škodilo, iako se to ne bi moglo reći za profilirana prednja sjedala, na kojima se ističu dvije nijanse sive boje dva tipa tkanine Mica Grey i dobrodošla bijela crta pri vrhu naslona. Ali, C3 Aircrossu se ne može zamjeriti njegov opušteni stav Laissez faire, pa neka bude što treba biti. C3 Aircross dovoljno je prostran za petero putnika, a nasloni stražnjih sjedala mogu se preklopiti u omjeru 1/3 i 2/3, pa uz osnovni volumen prtljažnika ispod police od 410 litara dolazite do lijepih 1289 litara. Postoje brojne pametne police za male predmete - od pretinca za rukavice, u koji isto tako može stati boca od 1,5 litre, do držača za čaše na središnjoj konzoli, no po nama, veliki nedostatak je i izostanak neke središnje kutije s poklopcem. Njezina uloga bi bila dvostruka; naslon za ruku vozača i suvozača te mogućnost pohrane nekih potrebnih sitnica. Kolo volana presvučeno kožom, uz brojne tipke za različite funkcije, lijepo leži u rukama vozača te je podesivo po visini i dubini.