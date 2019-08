Isprobali smo X-Trail, ključan model na kojem Nissan bazira svoje SUV modele

X-Trail se odlikuje izrazitim i robusnim vanjskim dizajnom, po čemu je oduvijek i bio poznat. No ako usporedimo izgled prve generacije odmah je vidljivo koliko je zapravo njegov dizajn napredovao s godinama

Japanski Nissan je oduvijek bio poznat po svojim SUV modelima, ali i po pickupu Navari . Sjetimo se samo legendarnog Patrola, pravog terenca koji se u svojih šest generacija proizvodi još od 1951. godine. Nažalost, u Europi ga više nema, ali ga se može kupiti na mnogim neeuropskim tržištima. Najbliže tom modelu je prema dimenzijama X-Trail, no ovaj model naravno nije pravi terenac, ali to mu zapravo i nije prvobitna namjena. A kakva mu je zapravo namjena provjerili smo ovaj tjedan testirajući X-Trail 1,3 DiG DCT Tekna model.

Model X-Trail se prvi puta pojavio na tržištu još 2000. godine, a to je prije skoro dva desetljeća, a i sam proizvođač tvrdi da je upravo X-Trail ključni igrač u genezi trenutne SUV, neki će reći ipak crossover, palete modela. I doista, nasuprot uvriježenom mišljenju to nije Qashqai, već upravo ovaj model koji se u svijetu pod raznim imenima (Dongfeng Fengdu MX6 u Kini, te Rogue u SAD-u) prodao dosad u oko 4 milijuna primjeraka. A to je respektabilna brojka.