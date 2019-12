[FOTO/VIDEO] Vozili smo Duster TechRoad 1.3 TCe 150 FAP: SUV koji za svoju cijenu nudi jako puno

Izvana, novi Duster je zadržao gotovo identičan, simpatičan izgled prve generacije, iako je sada vizualno mišićaviji. No prava 'energetska bomba' od 150 KS nalazi se ispod njegove haube

Sama udobnost je veća zahvaljujući praktičnim tehnologijama namijenjenima vožnji i udobnosti: kamera s više prikaza, upozorenje mrtvi kut, zračne zavjese, automatska kontrola klime, ulazak bez ključa, strat/stop dugme i automatsko aktiviranje prednjih svjetala. Multimedijski sustav kompatibilan je s aplikacijom Android Auto koji vam omogućuje uporabu aplikacija pametnog telefona na 7-inčnom zaslonu osjetljivom na dodir multimedijskog sustava Media Nav Evolution. Tu su i sustavi pomoći, poput onog pri kretanju na uzbrdici, stražnji parkirni senzori, putno računalo. Pametni prostori za pohranu povećali su ukupni kapacitet skladišta, a volumen prtljažnika je 445 litara, dok s preklopljenim naslonima stražnjeg reda i 1478 litara. Unutarnja buka smanjena je do polovice u odnosu na prethodnu generaciju.

U kabini, dizajneri su osmislili potpuno novi interijer koji je sada moderniji, udobniji i ergonomičniji. Armaturna ploča potpuno je redizajnirana, dok su materijali obloga iako obnovljeni i dalje prilično jednostavni no pomak prema kvaliteti je primjetan. Ali tu ne treba ništa previše niti dodati, jer Dacia ima svoju filozofiju uređenja unutrašnjosti koja vam se ili sviđa ili ne. Mi prema takvom pristupu Dacije nemamo niti najmanje primjedbi, a prednja sjedala s natpisima Duster i više su nego korektna i zanimljiva svojom kombinacijom nijansi sive i crvenim detaljima i naglašenim prošivima. Tu su i crveni detalji i na ventilacijskim otvorima, rukohvatima vrata, okviru oko ručice mjenjača.

Najveća novost ispak se odnosi na njegov motor, a radi se o četverocilindričnom turbo benzinskom motoru 1.3 TCe s direktnim ubrizgavnjem goriva s FAP filtrom čestica. Njegov volumen je 1332 cm³, a snaga 150 KS (110 kW), uz najveći okretni moment od 250 Nm pri 1700 o/min. Za prijenos snage na prednje kotače brine se 6-brzinski ručni mjenjač. Ubrzanje od 0 do 100 km/h našeg Dustera je, naizled ne tako dojmljivih, 10,4 sekundi, a krajnja brzina ravno 200 km/h. Prednje kočnice su s diskovima, a stražnje izvedene s bubnjevima.

I ako smo kod npr. Lodgyja s ovim motorom nastalim u suradnji Renaulta i Daimlera, ali s 20 konja manje rekli da je potentan, onda kod našeg testnog Dustera treba reći da je njegova snaga podignuta na razinu više. Šteta da naša testna izvedba nema 4x4 pogon, jer bi se ovih 150 konja prilično lijepo raspodijelilo na sve kotače, dok samo s prednjim kotačima u pogonu zna doći do proklizavanja prilikom naglijeg pritiskanja papučice gasa. Ipak, kada već nemamo 4x4 pogon, onda treba reći da kontrola proklizavanja i ESP reagiraju prilično naglo, pa se nekako i vi na vozačkom mjestu tome prilagodite i umjerenije vozite. Treba reći i da oni koji baš ne koriste Duster u off-road vožnji ili na snijegom zametenim brdskim prometnicama, odnosno ako nemate potrebu vući tešku prikolicu 4x4 pogon zapravo i nije potreban.

Dacia Duster kakvog smo imali na testu jednostavan je SUV, koji vam sasvim lijepo može poslužiti za prijevoz petero odraslih osoba, uz podosta prtljage. Uz sve to možete i povući prikolicu s 1500 kilograma opterećenja. Treba li vam zapravo više do ovoga? Odgovor na to pitanje, naravno, znate samo vi. Ali cijena za ovaj paket je i više nego primamljiva i prihvatljiva, naime, cijena osnovnog modela s PDV-om i trošarinom je 125.900 kuna, a našeg testnog modela Duster TechRoad 1.3 TCe 150 FAP bez opcija i trošarine s PDV-om 129.180 kuna. Dodamo li i opcije poput sive boje Comete (3400 kn), rezervni kotač standardne veličine (1000 kn) i karticu 'Slobodne ruke' (1100 kn) onda cijena s PDV-om i trošarinom iznosi 147.900 kuna.