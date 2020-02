[FOTO/VIDEO] Vozili smo novi Nissan Juke; Pred vama je moderan crossover umjerene cijene

Prema vanjskom izgledu, novi Juke je puno atraktivniji i moderniji od prve generacije, iako je prvi Juke predstavljen prije sada već ravno deset godina bio poprilično jedinstven i avangardan

Motor

Pogonski sklop novog Juke vrlo je napredan, a uključuje benzinski turbomotor smanjena obujma koji je ujedno kompaktan, lagan, snažan i štedljiv. Radi se o trocilindričnom 1.0 DIG-T 117 benzinskom motoru obujma 999 cm³ snage 117 KS (86 kW), s najvećim okretnim momentom od 180 Nm od 1750 do 4000 o/min, odnosno 200 Nm od 1750 do 3750 o/min (s overboostom). Ovaj potonji podatak upućuje na to da overboost pruža dodatnih 20 Nm tijekom 25 sekundi od potpunog pritiska papučice gasa. Overboost se primjenjuje od druge brzine do najviše brzine.

Naš testni model je imao 6-brzinski ručni mjenjač, koji je precizan i dobrom odmjeren. Ubrzanje od 0 do 100 km/h našeg testnog modela je 10,4 sekundi, dok mu je krajnja brzina 180 km/h. Nissan kaže da se u novom Jukeu poboljšala potrošnja goriva koja sad iznosi 4,9 l/100 km u modelu s ručnim mjenjačem (NEDT-BT). Smanjene su i emisije CO2, koje se kreću od 112 g/km do 118 g/km (NEDC-BT) u modelima s ručnim mjenjačem. Svakako treba spoemnuti i D-mode funkciju, koja omogućuje vozaču da jednostavno bira neki od tri načina rada – Standard, Eco i Sport – kako bi prilagodili odzivnost motora ovisno o vrsti ceste ili raspoloženju vozača.