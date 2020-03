[FOTO/VIDEO] Vozili smo Peugeot 2008 GT Line BlueHDi 130 S&S EAT8; Prekrasan subkompaktni crossover modernih rješenja

Novi Peugeot 2008 s dizajnerske strane djeluje moderno, lijepo i skladno, a ova kombinacija motora BlueHDi 130 S&S EAT8 od 131 KS i automatskog mjenjača je sjajna

I dok je prva generacija, kodnog naziva A94, bila izgrađena na platformi PF1, druga generacija 2008 (kodne oznake P24) izgrađena je na mnogo modernijoj, novoj zajedničkoj modularnoj platformi (CMP) s dugim međuosovinskim razmakom PSA Grupe. Namijenjena segmentima B i C, ova nova osnova za vozila upotpunjuje platformu EMP2 (Efficient Modular Platform). Sukladno svom nazivu, platforma CMP može se prilagoditi u pogledu više dimenzija vozila, ali i motorizacija. Obuhvaća sve vrste pogona te kupcima omogućuje odabir njihova preferiranog tipa pogonskog sklopa, bez obzira na to žele li termički (benzinski ili dizelski) ili električni motor. Novi 2008 dijeli platformu s DS3 Crossbackom i Citroënom C3 Aircrossom , ali i nekim drugim modelima PSA Grupe poput Peugeota 208 ili Opela Corse , no oba ova malena gradska automobila B segmenta imaju nešto kraći razmak od 2008-ice (prvi 2540 i drugi 2538 mm). Novi 2008 tako i nadalje neće imati opciju s pogonom na sva četiri kotača, nego samo na prednja dva.

U odnosu na prvu generaciju 2008, međuosovinski razmak novog 2008 je 67 mm dulji i sada je 2605 mm, a i dužina mu je veća za 142 mm i sada je točno 4300 mm. Po širini novi 2008 je 1770 mm (bez retrovizora), a po visini u rasponu od 1530 do 1550 mm s krovnim šinama i s punim rezervoarom, u ovisnosti o dimenzijama kotača. A one se kreću od 215/65 R16, 215/60 R17 do 215/55 R18. Novi 2008 nudi prostran prtljažnik obujma 434 litara, i to bez obzira na motor, a to se odnosi i na potpuno električnu verziju. Kad je riječ o modularnosti, ona se postiže podnicom s dva moguća položaja, koja može biti gotovo u potpunosti ravna kada je stražnja klupa preklopljena, a maksimalan volumen je tada 1467 litara (do stropa).