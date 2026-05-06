Ako vozite ovaj Audi, obratite pozornost na kočnice: Pokrenuta je velika servisna akcija

Audi je pokrenuo dvije servisne akcije za električni SUV Q8 e-tron, a ozbiljnija se odnosi na mogući problem s kočnicama. Samo u Nizozemskoj obuhvaćeno je 5800 vozila, dok je u Belgiji riječ o još 2938 automobila, javljaju tamošnji mediji.
Q8 e-tron zapravo je nasljednik Audija e-tron, velikog električnog SUV-a predstavljenog 2018. godine. Model je 2022. prošao redizajn i dobio novo ime, a proizvodio se do prošle godine. Riječ je o vrlo skupom automobilu - osnovna verzija 55 quattro stajala je 78.990 eura, dok su najopremljenije izvedbe SQ8 Sportback e-tron s dodatnom opremom lako prelazile 130.000 eura.
Prva servisna akcija nosi internu oznaku 93PG, a odnosi se na softversko ažuriranje sustava visokog napona. Audi tvrdi da brzina punjenja nakon nadogradnje ne bi trebala biti smanjena, ali bi baterija trebala imati dulji vijek trajanja.
Drugim riječima, proizvođač želi smanjiti moguće probleme i troškove vezane uz jamstvene popravke baterije.
Ozbiljniji problem je s kočnicama
Druga akcija, oznake 46P7, puno je ozbiljnija. Riječ je o mogućem problemu s mehaničkom vezom između papučice kočnice i pojačivača kočenja. Ta se veza u određenim slučajevima može otpustiti, a u ekstremnim situacijama automobil više ne bi reagirao na pritisak papučice kočnice.
Audi navodi da znak upozorenja može biti razlika u visini između papučice kočnice i papučice gasa, kao i neobični zvukovi pri kočenju.
Proizvođač tvrdi da vlasnici zahvaćenih vozila mogu nastaviti voziti automobil dok ne dođu do servisa jer funkcija kočenja u nuždi ostaje dostupna. U tom slučaju vozilo se može zaustaviti pomoću elektroničke parkirne kočnice, i to pritiskom i držanjem tipke na središnjoj konzoli.
Ipak, takvo zaustavljanje traje dulje nego uobičajeno kočenje papučicom, pa se vlasnicima savjetuje da u uputama provjere kako sustav radi i, ako je moguće, isprobaju ga u sigurnim uvjetima.
Automatski sustavi kočenja u nuždi, koji reagiraju kada sigurnosni sustavi vozila prepoznaju opasnost, trebali bi i dalje normalno funkcionirati.