Ako vozite ovaj Audi, obratite pozornost na kočnice: Pokrenuta je velika servisna akcija

Prva servisna akcija nosi internu oznaku 93PG, a odnosi se na softversko ažuriranje sustava visokog napona. Audi tvrdi da brzina punjenja nakon nadogradnje ne bi trebala biti smanjena, ali bi baterija trebala imati dulji vijek trajanja.

Q8 e-tron zapravo je nasljednik Audija e-tron, velikog električnog SUV-a predstavljenog 2018. godine. Model je 2022. prošao redizajn i dobio novo ime, a proizvodio se do prošle godine. Riječ je o vrlo skupom automobilu - osnovna verzija 55 quattro stajala je 78.990 eura, dok su najopremljenije izvedbe SQ8 Sportback e-tron s dodatnom opremom lako prelazile 130.000 eura.

Ozbiljniji problem je s kočnicama

Druga akcija, oznake 46P7, puno je ozbiljnija. Riječ je o mogućem problemu s mehaničkom vezom između papučice kočnice i pojačivača kočenja. Ta se veza u određenim slučajevima može otpustiti, a u ekstremnim situacijama automobil više ne bi reagirao na pritisak papučice kočnice.

Audi navodi da znak upozorenja može biti razlika u visini između papučice kočnice i papučice gasa, kao i neobični zvukovi pri kočenju.

Proizvođač tvrdi da vlasnici zahvaćenih vozila mogu nastaviti voziti automobil dok ne dođu do servisa jer funkcija kočenja u nuždi ostaje dostupna. U tom slučaju vozilo se može zaustaviti pomoću elektroničke parkirne kočnice, i to pritiskom i držanjem tipke na središnjoj konzoli.

Ipak, takvo zaustavljanje traje dulje nego uobičajeno kočenje papučicom, pa se vlasnicima savjetuje da u uputama provjere kako sustav radi i, ako je moguće, isprobaju ga u sigurnim uvjetima.