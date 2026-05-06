Švicarci žele ograničiti brzinu na autocestama na 80 km/h

Švicarski Zeleni predložili su niz mjera kojima bi se, zbog krize na Bliskom istoku i straha od mogućih problema s opskrbom gorivom, smanjila potrošnja nafte.
Najviše pažnje izazvao je prijedlog privremenog ograničenja brzine na autocestama na 80 km/h. Prijedlozi su već predani Nacionalnom vijeću, a predsjednica Zelenih Lisa Mazzone tvrdi da bi takva mjera brzo smanjila potrošnju goriva i ovisnost Švicarske o fosilnim izvorima energije.
'Zato takvu mjeru preporučuje i Međunarodna agencija za energiju u slučaju nestašice goriva tijekom naftnog šoka kroz koji prolazimo', rekla je Mazzone.
Dodala je da bi niža brzina mogla imati još jedan učinak - protočniji promet i manje kolona.
Zeleni predlažu i uvođenje dnevne karte za javni prijevoz po cijeni od 10 švicarskih franaka, odnosno oko 10,5 eura, kako bi se građanima ponudila povoljnija alternativa automobilu. Trošak bi, prema njihovu prijedlogu, trebala pokriti država.
Traže i zabranu privatnih aviona
Na popisu mjera je i privremena zabrana letova privatnim avionima u slučaju nestašice kerozina.
'Država mora reagirati tako da smanji potrošnju ondje gdje je potreba najmanja, a potrošnja po osobi najveća', poručila je Mazzone.
O prijedlozima će sada raspravljati švicarsko Nacionalno vijeće.