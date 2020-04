Moguće je da se novi koronavirus širi zrakom običnim disanjem i govorom, rekao je u petak vodeći američki stručnjak u borbi protiv Covida-19, u vrijeme kad se američka vlada priprema svima preporučiti da nose maske

Te kapljice brzo padnu na tlo na udaljenosti do jednog metra.

Do sada su američke zdravstvene službe govorile da je primarni put širenja virusa respiratornim kapljicama veličine oko jednog milimetra u promjeru koje bolesni ljudi raspršuju kihanjem ili kašljanjem.

No ako virus može biti u finoj maglici koju izdišemo, drugim riječima u aerosolima, kapljicama promjera manjeg od jednog mikrometra, postaje mnogo teže spriječiti širenje, a to je pak argument da svi trebaju pokrivati lica.

Rasprava o aerosolima

Nedavna studija koju je naručio NIH, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, utvrdila je da virus SARS-CoV-2 može postati aerosol i ostati u zraku do tri sata.

To je pokrenulo raspravu u kojoj su kritičari tvrdili da su nalazi pretjerani jer su istraživači u studiji koristili medicinski raspršivač kako bi namjerno stvorili virusnu maglicu koja se inače ne bi stvorila prirodnim putem

Pismo NAS-a također ukazuje na preliminarnu studiju sa sveučilišta u Nebraski u kojoj je genetski kod virusa SARS-CoV-2, njegov RNK, nađen na teško dostupnim prostorima u izolacijskim sobama pacijenata.

Znanstvenici NAS-a su ukazali i na druge dvije studije, koje još nisu recenzirane, iz Hong Konga i Kine.