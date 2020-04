Počelo je dugotrajnije stabilno razdoblje, u većini Hrvatske uz puno vedrine, barem u meteorološkom smislu. No, tijekom vikenda će još, unatoč porastu temperature, dojam svježine, pa i hladnoće, nekima pojačavati prolazno više oblaka, te još više - vjetar! Bez obzira na lijepo vrijeme, OSTANITE DOMA, ili nađite osamljeni kutak u prirodi

U subotu prijepodne će u istočnim predjelima Hrvatske biti većinom sunčano. Od sredine dana ponegdje umjerena, moguće i povećana naoblaka, javlja HRT.

Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će zraka nakon jutarnjih -1 do 2 °C danju porasti do vrijednosti između 15 i 18 °C. Podjednako toplo danju i u središnjoj Hrvatskoj, uz manje hladno jutro nego u petak, uz najnižu temperaturu od 0 do 4 °C.