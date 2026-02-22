Zelenski: Rusi su lansirali 300 dronova i 50 raketa

Najmanje je jedna osoba poginula, a još osam njih, među kojima i dijete, ranjeno je u najnovijim ruskim napadima dronovima i raketama u Ukrajini, rekao je u nedjelju predsjednik države Volodimir Zelenski

"Glavna meta napada bilo je energetsko postrojenje, no pritom su oštećene i stambene zgrade, a šteta je nanesena i željeznicama", objavio je Zelenski na Telegramu. U Kijevskoj regiji poginuo je 49-godišnji muškarac nakon što je Rusija na Ukrajinu lansirala gotovo 300 dronova i 50 raketa i krstarećih raketa, rekao je.

Uz Kijev su pogođeni još i područje Dnjepropetrovska, Kirovograda, Mikolajeva, Odese, Poltave i Sumija. "Moskva i dalje više ulaže u napade nego u diplomaciju", rekao je Zelenski, misleći na aktualne pregovore između zaraćenih zemalja. Samo ovaj tjedan Rusija je, kako je kazao predsjednik, rasporedila preko 1300 borbenih dronova, više od 1400 jedrećih bombi i 96 raketa i krstarećih projektila.