Trump htio poslati bolnički brod na Grenland. Stigao odgovor Danske

Danska vlada poručila je da Grenlandu nije potrebna medicinska pomoć iz inozemstva, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio slanje bolničkog broda na autonomni arktički teritorij koji već dulje vrijeme želi staviti pod američki utjecaj

Danski ministar obrane Troels Lund Poulsen izjavio je za javnu televiziju DR kako stanovnici Grenlanda već imaju osiguranu odgovarajuću zdravstvenu skrb, prenosi Guardian.

'Grenlandsko stanovništvo dobiva zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna. Liječenje se provodi na Grenlandu, a u slučajevima kada je potrebna specijalizirana terapija, pacijenti se upućuju u Dansku. Ne postoji potreba za posebnom zdravstvenom inicijativom', rekao je. Zdravstvena skrb na Grenlandu, kao i u Danskoj, financira se javnim sustavom i dostupna je svim građanima bez naknade. Na najvećem otoku svijeta djeluje pet regionalnih bolnica, dok bolnica u glavnom gradu Nuuku prima pacijente iz cijelog teritorija.

Danska premijerka Mette Frederiksen također je stala u obranu sustava, poručivši na Facebooku kako je ponosna što živi u zemlji u kojoj 'svi imaju slobodan i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na osiguranje ili imovinsko stanje'. Dodala je da se isti model primjenjuje i na Grenlandu. Početkom veljače grenlandske vlasti i Kopenhagen potpisali su sporazum o dodatnom unapređenju liječenja grenlandskih pacijenata u danskim bolnicama. Trump je u subotu na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio kako će SAD poslati 'veliki bolnički brod' kako bi se pobrinuo za 'mnoge bolesne ljude koji ondje nisu adekvatno zbrinuti', dodavši kako je brod već na putu.