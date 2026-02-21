Preživio atentate, političke udare i Trumpove napade: Koliko još može izdržati Zelenski?

Dok su ruski tenkovi u veljači 2022. prelazili granicu, kružile su glasine da je Volodimir Zelenski napustio Ukrajinu. Kijev je bio pod snažnim bombardiranjem, a ruske snage približavale su se glavnom gradu. Tada je ukrajinski predsjednik objavio zrnatu noćnu snimku ispred zgrade predsjedništva i poručio: 'Mi smo ovdje'

Njegovo uklanjanje bilo je ključni dio ruskog plana za brzo preuzimanje Ukrajine. Prema izvoru bliskom predsjedniku, ruski agenti unajmili su stanove u neposrednoj blizini predsjedničkog ureda s nalogom da ga eliminiraju. U tim prvim danima rata Zelenski je, kako su govorili u Kijevu, odbio američku ponudu evakuacije riječima: 'Treba mi streljivo, a ne prijevoz.' Od komičara do ratnog vođe Danas, uoči četvrte obljetnice ruske invazije, poruka mu je ista – ostaje u Kijevu unatoč brojnim pokušajima atentata i političkim krizama. CNN je za procjenu njegova položaja razgovarao s njegovom suprugom, savjetnicima, diplomatima i političarima iz Europe i SAD-a.

Mnogi mu pripisuju političku vještinu i sposobnost nadahnjujućih govora, uspoređujući ga s Winstonom Churchillom. No, poput britanskog ratnog premijera, i Zelenski je griješio. Unatoč tome što mu 60 posto Ukrajinaca vjeruje, tek polovica njih smatra da bi se trebao kandidirati za novi mandat. Prošlog ljeta izbio je rijedak ratni prosvjed zbog pokušaja slabljenja neovisnosti antikorupcijskih institucija, nakon čega je Zelenski morao povući odluku. Ušao je i u otvoreni sukob s tadašnjim zapovjednikom vojske Valerijem Zalužnim, kojega je 2024. smijenio. Poljski veleposlanik u Kijevu Bartosz Cichocki smatra da predsjednikova odlučnost vuče korijene iz djetinjstva u siromašnom dijelu tadašnjeg Sovjetskog Saveza. 'Ne poštuje slabost, može se suprotstaviti nadmoćnoj sili. To vam treba kad se suočavate s Putinom i tom bandom', rekao je.

Snaga komunikacije Zelenski, po struci pravnik i bivši glumac, u politiku je ušao bez iskustva. Slavu je stekao serijom 'Sluga naroda', u kojoj je glumio učitelja koji neočekivano postaje predsjednik. Na izborima 2019. osvojio je više od 73 posto glasova. Njegova najveća snaga pokazala se u komunikaciji. Već prvog dana invazije odlučio je redovito se obraćati građanima putem kratkih video poruka. 'Odlučio je da mora ljudima objasniti što se događa', rekao je njegov savjetnik Dmitro Litvin. Kada je odlučio ostati u Kijevu, to je mnogima bio znak da je vođa kojem mogu vjerovati. Tadašnji zamjenik šefa ureda Andrij Sibiha prisjetio se: 'Imao je izbor – život svoje obitelji ili prihvaćanje ultimatuma. Odbio je.' Popularnost mu je gotovo preko noći skočila s 37 na 90 posto.

Teški odnosi i iscrpljujući rat Kako je rat odmicao, uspjesi su se prorijedili. Nakon oslobađanja Hersona 2022., uslijedilo je zatišje, a 2025. obilježila je ruska iscrpljujuća ofenziva duž 1200 kilometara bojišnice. Pregovori o miru zapeli su, a Moskva inzistira na zahtjevima na koje Zelenski ne pristaje. Posebno izazovan bio je odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji ga je javno optužio da je 'diktator' i sugerirao da je Ukrajina započela rat. Nakon napetog sastanka u Bijeloj kući, koji je završio optužbama da Zelenski ne želi mir, dio europskih diplomata ocijenio je da 'nije dobro procijenio situaciju'. 'Tvrdoglav je i uvjeren da zna najbolje. Bez toga ne bi bio tu gdje jest, ali u nekim pregovorima to ne funkcionira', rekao je jedan europski diplomat. Ipak, unatoč kritikama, kod kuće je zadržao snažnu potporu. Prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju, potpora mu nikada nije pala ispod 52 posto.

