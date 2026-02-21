Preživio atentate, političke udare i Trumpove napade: Koliko još može izdržati Zelenski?

Dok su ruski tenkovi u veljači 2022. prelazili granicu, kružile su glasine da je Volodimir Zelenski napustio Ukrajinu. Kijev je bio pod snažnim bombardiranjem, a ruske snage približavale su se glavnom gradu. Tada je ukrajinski predsjednik objavio zrnatu noćnu snimku ispred zgrade predsjedništva i poručio: 'Mi smo ovdje'
Njegovo uklanjanje bilo je ključni dio ruskog plana za brzo preuzimanje Ukrajine. Prema izvoru bliskom predsjedniku, ruski agenti unajmili su stanove u neposrednoj blizini predsjedničkog ureda s nalogom da ga eliminiraju. U tim prvim danima rata Zelenski je, kako su govorili u Kijevu, odbio američku ponudu evakuacije riječima: 'Treba mi streljivo, a ne prijevoz.'
Od komičara do ratnog vođe
Danas, uoči četvrte obljetnice ruske invazije, poruka mu je ista – ostaje u Kijevu unatoč brojnim pokušajima atentata i političkim krizama. CNN je za procjenu njegova položaja razgovarao s njegovom suprugom, savjetnicima, diplomatima i političarima iz Europe i SAD-a.
Mnogi mu pripisuju političku vještinu i sposobnost nadahnjujućih govora, uspoređujući ga s Winstonom Churchillom. No, poput britanskog ratnog premijera, i Zelenski je griješio. Unatoč tome što mu 60 posto Ukrajinaca vjeruje, tek polovica njih smatra da bi se trebao kandidirati za novi mandat.
Prošlog ljeta izbio je rijedak ratni prosvjed zbog pokušaja slabljenja neovisnosti antikorupcijskih institucija, nakon čega je Zelenski morao povući odluku. Ušao je i u otvoreni sukob s tadašnjim zapovjednikom vojske Valerijem Zalužnim, kojega je 2024. smijenio.
Poljski veleposlanik u Kijevu Bartosz Cichocki smatra da predsjednikova odlučnost vuče korijene iz djetinjstva u siromašnom dijelu tadašnjeg Sovjetskog Saveza. 'Ne poštuje slabost, može se suprotstaviti nadmoćnoj sili. To vam treba kad se suočavate s Putinom i tom bandom', rekao je.
Snaga komunikacije
Zelenski, po struci pravnik i bivši glumac, u politiku je ušao bez iskustva. Slavu je stekao serijom 'Sluga naroda', u kojoj je glumio učitelja koji neočekivano postaje predsjednik. Na izborima 2019. osvojio je više od 73 posto glasova.
Njegova najveća snaga pokazala se u komunikaciji. Već prvog dana invazije odlučio je redovito se obraćati građanima putem kratkih video poruka. 'Odlučio je da mora ljudima objasniti što se događa', rekao je njegov savjetnik Dmitro Litvin.
Kada je odlučio ostati u Kijevu, to je mnogima bio znak da je vođa kojem mogu vjerovati. Tadašnji zamjenik šefa ureda Andrij Sibiha prisjetio se: 'Imao je izbor – život svoje obitelji ili prihvaćanje ultimatuma. Odbio je.' Popularnost mu je gotovo preko noći skočila s 37 na 90 posto.
Teški odnosi i iscrpljujući rat
Kako je rat odmicao, uspjesi su se prorijedili. Nakon oslobađanja Hersona 2022., uslijedilo je zatišje, a 2025. obilježila je ruska iscrpljujuća ofenziva duž 1200 kilometara bojišnice. Pregovori o miru zapeli su, a Moskva inzistira na zahtjevima na koje Zelenski ne pristaje.
Posebno izazovan bio je odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji ga je javno optužio da je 'diktator' i sugerirao da je Ukrajina započela rat. Nakon napetog sastanka u Bijeloj kući, koji je završio optužbama da Zelenski ne želi mir, dio europskih diplomata ocijenio je da 'nije dobro procijenio situaciju'.
'Tvrdoglav je i uvjeren da zna najbolje. Bez toga ne bi bio tu gdje jest, ali u nekim pregovorima to ne funkcionira', rekao je jedan europski diplomat.
Ipak, unatoč kritikama, kod kuće je zadržao snažnu potporu. Prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju, potpora mu nikada nije pala ispod 52 posto.
Osobna cijena
Godine rata ostavile su trag. Supruga Olena Zelenska priznala je da je strah postao stalni pratilac: 'Nije bilo ni jednog trenutka potpune sreće od početka rata.' Predsjednik dan započinje između tri i četiri ujutro, uz kavu bez šećera i izvješća s bojišta.
Unatoč svemu, njegov suradnik Litvin kaže: 'Ono što kod njega cijenim jest da, bez obzira na sve što je prošao, ostaje pristojan čovjek. Prema ljudima se odnosi bolje nego što se oni odnose prema njemu.'
Budućnost ostaje neizvjesna. Rusija nastavlja napade na energetsku infrastrukturu, bojišnica je iscrpljujuća, a američka vojna pomoć i dalje je upitna. Ipak, većina Ukrajinaca, prema istraživanjima, smatra da bi upravo Zelenski trebao zemlju dovesti do mira.
Kada i pod kojim uvjetima, zasad nitko ne može reći.