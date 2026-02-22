VREMENSKA PROGNOZA

Nakon sunčane nedjelje blaga promjena: Evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

L. Š.

22.02.2026 u 12:09

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Bionic
Reading

Na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i uglavnom bez oborine. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni te sjeverni. Najviša temperatura zraka većinom od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 17 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju

Što nas čeka idući tjedan? 'U prva dva dana novog tjedna u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, uglavnom u utorak mjestimice malo kiše, ponajprije na sjeveru i istoku. U srijedu sunčanije, ali ujutro uz češću maglu. Vjetar slab, na istoku do utorka ponegdje umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Vremenska prognoza
Vremenska prognoza Izvor: Screenshot / Autor: screenshot HRT

Jutarnja temperatura viša, a u ponedjeljak i srijedu danju zamjetno toplije nego za vikend. Na Jadranu u ponedjeljak djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, potom će prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab pa od utorka raste vjerojatnost mjestimične jutarnje magle, osobito na sjevernom dijelu. Temperatura bez veće promjene, dnevna viša i od 15 °C.', prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Pronoza za more
Pronoza za more Izvor: Screenshot / Autor: screenshot HRT

