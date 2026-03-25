Zelenski potvrdio: 'To je američki uvjet'

Ukrajinski čelnik je više puta rekao da su potrebna snažna sigurnosna jamstva međunarodnih partnera kako bi se osiguralo da Rusija neće ponovno pokrenuti neprijateljstva u budućnosti, ako se postigne mirovni sporazum.

'Bliski istok sigurno utječe na predsjednika Trumpa i mislim na njegove sljedeće korake. Predsjednik Trump, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju vršenja većeg pritiska na ukrajinsku stranu', kazao je za Reuters.

Dok je Washington trenutno fokusiran na svoj vlastiti sukob s Iranom, predsjednik Donald ⁠Trump provodi pritisak na Ukrajinu u pokušaju da što brže zaustavi rat koji traje od ruske invazije 2022., rekao je Zelenskij.

'Amerikanci su spremni finalizirati ta jamstva na visokoj razini jednom kada se Ukrajina bude spremna povući iz Donbasa', naglasio je upozorivši da bi takvo povlačenje kompromitiralo sigurnost i Ukrajine i Europe jer bi predao Rusiji snažne obrambene položaje.

Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar.

Zelenski je u siječnju rekao da je dokument o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a '100 posto spreman' i da čeka potpisivanje. Zatim je u utorak, nakon razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika u Miamiju, rekao da još ima posla.

Govoreći u predsjedničkom kompleksu u središtu Kijeva, Zelenski je rekao da je Rusija, koja dosljedno zahtijeva teritorij u Donbasu koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom, bila uvjerena da će Washington izgubiti interes za razgovore i odustati.

Rusija polako napreduje na bojnom polju u istočnoj Ukrajini, ističe Reuters, te dodaje da vojni analitičari kažu da bi joj moglo trebati nekoliko godina i značajna količina ljudstva da u potpunosti osvoji to područje.

Nakon teškog ruskog bombardiranja ukrajinskih gradova u srijedu, Zelenski je zahvalio Trumpovoj administraciji na održavanju zaliha sustava proturaketne obrane Patriot, unatoč povećanoj potražnji za tim oružjem zbog sukoba u Zaljevu.

Ukrajinski dužnosnici su prethodno izrazili strah da će pošiljke američkih Patriota, jedinih projektila sposobnih oboriti ruske balističke projektile, presušiti zbog sukoba u Iranu, ali Zelenskij kaže da nije došlo do zaustavljanja isporuka.

'Vrlo sam zahvalan predsjedniku Trumpu i njegovom timu', kazao je Zelenski. 'Ali ova zaliha projektila Patriot nije toliko velika koliko nam je potrebno.'

Ukrajina je napredovala u proizvodnji vlastitih projektila dugog dometa i dronova, što joj je omogućilo da udari duboko unutar Rusije kao odmazdu za rusko bombardiranje ukrajinskih gradova, naglasio je.