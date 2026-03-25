Plenković: Hrvatska snažno stoji uz Ukrajinu

Stefančuk je sudjelovao na parlamentarnom samitu Inicijative triju mora koji je u utorak i srijedu održan u glavnom gradu Hrvatske.

'Hrvatska snažno stoji uz Ukrajinu i nastavlja pružati političku, diplomatsku, vojnu i humanitarnu pomoć, kao i ekspertizu tvrtki u procesu razminiranja', napisao je Plenković na X-u.

I was pleased to meet with the Speaker of the Verkhovna Rada @ua_parliament 🇺🇦 @r_stefanchuk , who participated in the Three Seas Initiative Parliamentary Summit #3SI in Zagreb. Croatia firmly stands with Ukraine and continues to provide political, diplomatic, military, and…

Inicijativa je započela 2015. kao hrvatsko-poljski projekt, a danas okuplja trinaest članica Europske unije smještene između triju mora i strateške partnere - Europsku komisiju, Sjedinjene Države, Njemačku, Tursku, Španjolsku i Japan.

Plenković je kazao da je s ukrajinskim gostom razgovarao i o 'ulaganjima u energetsku sigurnost Europe, kao i o daljnjim aktivnostima usmjerenima na postizanje mira na pravednim i održivim osnovama, uz poštivanje ukrajinske suverenosti i teritorijalne cjelovitosti.'

'Hrvatska se pritom profilira kao siguran i pouzdan energetski pravac za srednju i istočnu Europu, doprinoseći diverzifikaciji opskrbe i jačanju energetske otpornosti regije', dodao je.

Stefančuk je ranije na sastanku s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem naglasio da je zahvalan na cjelokupnoj dosadašnjoj hrvatskoj bilateralnoj pomoći Ukrajini, naglasivši naročito recentne aktivnosti vezane za razminiranje te države.