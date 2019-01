Zbog turističkog paušala trese se splitska gradska vlast, Opara grmi: 'Ja se ne bojim poduzeti nepopularne mjere'

Zbog odluke o visini poreza za male iznajmljivače, poznatije kao turistički paušal, ozbiljno se trese vladajuća koalicija HDZ-a i HGS-a u gradu Splitu: iz Kerumove stranke objavili su da se radi o 'nebulozi koju neće podržati', no gradonačelnik Andro Krstulović Opara kazao je da će na tome inzistirati. Situacija će se rasplesti na sjednici Gradskog vijeća koja se mora održati do kraja siječnja

Po gradonačelnikovu prijedlogu, Split će se podijeliti na dvije zone; prva će osim centra grada obuhvaćati i njegovo šire središte, te će paušal ondje iznositi 750 kuna po krevetu godišnje, dok će u rubnim četvrtima on ostati na dosadašnjih 300 kuna.

Najnovijom poreznom reformom gradovi i općine do kraja ovog mjeseca moraju donijeti odluku o visini ovog poreza, za koji im je Ministarstvo financija odredilo raspon od 150 do 1500 kuna. Ako to ne učine, on će automatizmom iznositi 750 kuna. U Splitu, koji ima preko 30 tisuća registriranih postelja u privatnom smještaju, osim stranke Željka Keruma protiv povećanja paušala izjasnila se i oporba, dok je SDP organizirao potpisivanje peticije.