Novi propisi unose velik nemir među male iznajmljivače

Premda je ostalo manje od mjesec dana za primjenu novih zakonskih odredbi, obiteljski iznajmljivači još ne znaju koliko će paušalnog poreza morati plaćati

Oko 100 tisuća iznajmljivača u privatnom smještaju s nestrpljenjem očekuje odluke o visini paušalnog poreza za ovu godinu.

Umjesto dosadašnjeg paušala koji se kretao od 150 do 300 kuna po krevetu, zakonskim izmjenama predviđen je novi raspon od 150 do 1500 kuna po krevetu. Pritom odluku o visini paušala u konkretnom mjestu treba donijeti jedinica lokalne samouprave, i to do kraja siječnja.