Novi propisi za iznajmljivače otvaraju mogućnosti manipulacije i izbjegavanja plaćanja poreza

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i novi iznosi paušala koje će od 1. siječnja ove godine plaćati privatni iznajmljivači u turizmu, a koji će ovisno o odlukama pojedinih gradova i općina na godišnjoj razini iznositi od 150 do 1500 kuna po krevetu, naišle su na brojne kritike oporbe - od SDP-ovog prozivanja da se 'pili grana na kojoj se sjedi' do objave Mosta da je u prosincu podnesen zahtjev za ocjenom ustavnosti. Sugovornici tportala, međutim, upozoravaju na dodatan problem: Usprkos deklarativnoj decentralizaciji i činjenici da lokalne jedinice određuju visinu paušala, dio ovih prihoda svejedno se neće slijevati prema gradovima i općinama najopterećenijima turizmom, a koji očekuju novac za poboljšanje svoje komunalne infrastrukture

Dapače, tvrde isti sugovornici, otvara se mogućnost manipulacije i masovnog fiktivnog mijenjanja prebivališta građana koji će time nastojati izbjeći plaćanje ovog poreza, ili ga barem plaćati u znatno manjem iznosu.

Turistički paušal dosad je bio jednak iznosu paušala boravišne pristojbe po krevetu i ovisio je o vrsti i razredu turističkog mjesta i dobu sezone, pa se do ove godine kretao od 150 do 300 kuna. Najnovijim izmjenama zakona taj je raspon drastično povećan i ovisit će o odlukama predstavničkih tijela lokalne vlasti; ako se do konca siječnja ona ne izjasne, porez će iznositi 750 kuna.

Grad Vrgorac u petak je objavio da se odlučio na iznos od 150 kuna, čime žele poticati razvoj ruralnog turizma, dok veće sredine i moćnija turistička središta poput Splita službeno još uvijek izrađuju kalkulacije.