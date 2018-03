Zapad i Rusija zaoštrili odnose: Gdje je tu Hrvatska?

Odnosi između Zapada i Rusije sve su napetiji nakon pokušaja ubojstva bivšeg špijuna Sergeja Skripala. Riječ je o kulminaciji odnosa koji su dulje vrijeme loši, a koji se izravno tiču i Hrvatske. Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za tportal kaže da je teško očekivati da će se odnosi u dogledno vrijeme popraviti te da se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u svemu tome našla u zanimljivom spletu okolnosti

'Radi se o agensu koji se može dovesti u direktnu vezu s Rusijom i Velika Britanija je opravdano poručila Moskvi da postoje samo dvije opcije: ili ste izgubili nadzor nad tim pa je došlo u ruke kriminalaca i obavještajnog podzemlja ili ste to napravili kao država. Mi ne znamo što je gore', podsjeća Avdagić.

No kada je u pitanju pokušaj trovanja nekadašnjeg agenta Skripala, Avdagić kaže da ga čude stavovi nekih naših analitičara koji smatraju da će britanski pritisak samo ojačati ruskog predsjednika Vladimira Putina.

A što se tiče predsjednice, smatra da joj se dogodila vrlo zanimljiva situacija u kojoj se su dva puta poklopili prethodni dogovori i pritom zbog aktualne situacije izazvali potpuno suprotnu priču od one koju su trebali.

'Sva događanja sasvim sigurno vode prema ojačanom pristupu sankcijama te će najvjerojatnije biti fokusirani prema pojedincima, a moguće je da će se širiti i na naftne kompanije, što dovodi u pitanje to što će biti sa Sjevernim i Turskim tokom', smatra vanjskopolitički analitičar. Zasad, iako će sigurno biti rasprava o tome, NATO neće reagirati, vjeruje Avdagić. Očekuje nas daljnje razdoblje nestabilnosti i nesigurnosti i teško da će se nešto promijeniti.

No interesi velikih sila se prelamaju na našem području. Iako je Hrvatska članica Europske unije, Rusija je snažno prisutna i u propasti Agrokora kroz Sberbanku , ali i u priči oko izgradnje LNG terminala , kojemu je cilj smanjiti ovisnost Europe o ruskom plinu.

Prvi put je to bilo prilikom poziva srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću Hrvatskoj, koji je bio dogovoren dosta ranije, ali se poklopio s tenzijama zbog izložbe u New Yorku , zbog koje je zakuhalo između hrvatske i srpske vlade, a sada joj se dogodilo da je kurtoazno ponovila poziv predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je uputila tijekom nedavnog službenog posjeta. Diplomatski je običaj, objašnjava Avdagić, kada se zove da se čestita, a onda da se ponovi poziv za službeni posjet koji je upućen tijekom bilateralnog sastanka. Predsjednica je to i napravila, ali zbog aktualne napete situacije između Zapada i Rusije polučilo je to drugačiji efekt od očekivanog u javnosti.

Avdagić napominje da izuzetno aktivni ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov poručuje da nisu protiv LNG terminala i da se ne miješaju u odluke Hrvatske, ali se istodobno pita zašto nam to treba.

'Naravno da je to miješanje čim pitaju što će nam', kaže Avdagić. Što se tiče LNG terminala, on je s idejne razine u potpunosti opravdan i zbog toga je Europska unija dala sredstva za njegovu izgradnju.

'Zamislimo trgovinski rat s Rusijom koji može uslijediti iz trenutne situacije. Moramo osigurati i imati alternativne pravce', smatra Avdagić, navodeći da gradnju toga LNG terminala mnogi osporavaju jer je navodno preskup i na drugim mjestima je tek 20 posto kapaciteta popunjeno, što nema smisla kao argument, kaže, jer to radite da biste održavali cijenu stabilnom i da biste osigurali mogućnost dobave plina. To je, objašnjava, kao da ste nekome spojili plin na kuću, a on kaže - 'ali ja imam plinske boce'.

Na ovaj način onemogućava se Ruse ili bilo koga drugoga, recimo Inu kao posve privatiziranu tvrtku, tko odluči ucjenjivati Hrvatsku visokim cijenama plina. To je logičan pristup, stava je Avdagić, ističući da Hrvatskoj treba LNG, a hoće li on biti na Krku ili takav kakav je trenutno zamišljen, to bi pitanje ostavio stručnjacima.