Vlada više neće određivati cijene goriva: Evo što to znači za vozače

Vlada neće produžiti uredbu o ograničenju cijena goriva, kojom je svaka dva tjedna regulirala cijene benzina, dizela, plavog dizela te ukapljenog naftnog plina.

U praksi, to znači da će domaći distributeri naftnih derivata moći slobodno formirati cijene u skladu s tržištem. To može dovesti do poskupljenja, ali i pojeftinjenja goriva, sukladno situaciji na globalnom tržištu.

Iz Vlade kažu da je tržište stabilno te dodaju da će vratiti uredbu ako distributeri ne budu odgovorni u formiranju cijena.

Od utorka je litra eurosupera trebala biti jeftinija za četiri centa te koštati 1,41 eura. Eurodizel je trebao pojeftiniti za dva centa - na 1,36 eura, a plavi dizel za jedan cent - na 0,76 eura. No, zbog ove odluke Vlade, pojeftinjenje se neće dogoditi.