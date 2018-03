Joško Klisović: Je li predsjednica razmislila prije nego što je Putinu poslala čestitku?

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, dok svjetski čelnici još oklijevaju, prva od zapadnih vođa čestitala je Vladimiru Putinu na pobjedi na predsjedničkim izborima u Rusiji. Potez hrvatske predsjednice, koji su neki analitičari okarakterizirali 'hrabrim', za tportal je komentirao bivši zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova te aktualni saborski zastupnik SDP-a Joško Klisović, a on smatra da je u ovoj situaciji pitanje političke odluke o poruci koja se želi poslati predsjedniku Putinu bilo šire od toga

'E sad, je li predsjednica promislila tu poruku i je li zamislila kakvu poruku šalje kome, to morate pitati nju', kaže Klisović.

Poznato je to da je Rusija već dulje od četiri godine pod sankcijama Zapada zbog komadanja Ukrajine, preciznije aneksije poluotoka Krima. No nesporazumi Zapada i Rusije mnogo su širi. Rusiji se prigovara i to što na istoku Ukrajine otvoreno podupire pobunjenike, ali i zbog vojne potpore sirijskom diktatoru Bašaru al Asadu.