Stiže nova promjena vremena - osjetno osvježenje i puno pljuskova. Evo kad se vraća pravo ljeto

U kopnenim krajevima, nakon oborina tijekom noći i ranih jutarnjih sati, veći dio dana bit će suh i sunčan. Ipak, već od srijede pa sve do četvrtka očekuje se promjenjivije vrijeme, s češćim kišama i grmljavinom, javlja HRT. Mjestimično se mogu pojaviti i izraženiji pljuskovi. Uz to će doći do prodora svježijeg zraka sa sjevera, donoseći osjetno osvježenje. U petak se, međutim, očekuje rijetka pojava pljuskova, dok će vikend ponovno biti većinom suh, sunčan i vruć.

Na Jadranu će situacija biti slična. Iako se od petka prognozira stabilnije i sunčanije razdoblje, sredinom tjedna moguće su lokalne nestabilnosti u obliku pljuskova i grmljavinskih nevremena. Tada se očekuje i jačanje bure, osobito u području Velebita, gdje su mogući i olujni udari, uz osjetno kratkotrajno osvježenje. Navečer, nakon pretežno sunčanog i vrućeg dana, osobito na sjevernom dijelu obale, može doći do kišnih epizoda.