Grbin raspalio po predsjednici zbog Putina, Bačić mu spustio: Ruski veleposlanik bio je vaš gost!

Nakon što je predsjednica Kolinda Grabar Kitrović pozvala u posjet predsjednika Rusije Vladimira Putina, ne stišavaju se reakcije. Neke su saborski zastupnici izrazili u stankama posljednji dan zasjedanja prije stanke za Uskrs

Da je Grabar-Kitarović čestitala Putinu na pobjedi na izborima i pozvala ga u Hrvatsku podsjetio je nakon stanke SDP-ov Peđa Grbin. 'Novinari su jučer pitali Plenkovića što misli o tome, koji odlazi na Europsko vijeće gdje će se razgovarati o napadima u Velikoj Britaniji, i on odgovorio da je tu vijest pročitao. Predsjednik Vlade pročitao je, pročitao da je predsjednica pozvala Putina. Nije to znao unaprijed i nije se o tome s njom dogovorarao. Nakon toga sudjelovao je na sastanku na kojem je 28 šefova vlada ustvrdilo da je Rusija odgovorna za napad nervnim otrovom u Velikoj Britaniji. Nakon toga je predsjednik Vlade u 2 ujutro imao dosta dramatičnu izjavu gdje je rekao da razmatramo diplomatske mjere - ili protjerivanje ruskih diplomata ili opozivanje veleposlanika iz Moskve. I to sve u istom danu u kojem predsjednica poziva Putina u posjet Hrvatskoj', kazao je Grbin.