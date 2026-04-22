Vučić otkrio što ga je iznenadilo u razgovoru s Magyarom i onda ispalio: 'Preveliki sam Srbin!'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da ga ne zanima podrška Europske unije ili stranih centara moći, već isključivo podrška građana Srbije, komentirajući navode o vezama rektora beogradskog sveučilišta s europskim dužnosnicima

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je 'preveliki Srbin' i da previše voli Srbiju da bi bio po volji moćnika te istaknuo da ga zanima podrška naroda i građana Srbije, a ne podrška u drugim državama i drugim kabinetima, koju, kako je naveo, prosvjednici i rektor Vladan Đokić očito imaju. Odgovarajući na pitanje kako bi komentirao navode u određenim medijima da je EU pokazala podršku prosvjednicima u Srbiji jer je europska povjerenica za proširenje Marta Kos imala sastanak s rektorom Sveučilišta u Beogradu Vladanom Đokićem, Vučić je rekao da se Đokić nije sastao samo s Martom Kos, već da je imao mnogo sastanaka na višoj razini, ali da su se dogovorili da o tome neće javno govoriti, prenosi Tanjug.

'Jer je teško objasniti zašto bi netko prihvatio rektora. Ali odmah ću vam reći, nemam problema s tim i potvrdit ću njihove riječi. Čestitam im na tome. Uspjeli su dobiti podršku EU, podrška EU je ogromna. Ovo je jedna od dobrih vijesti za građane Srbije', rekao je Vučić novinarima u Paraćinu, gdje je prisustvovao otvorenju novog pogona srbijanske tvornice stakla Vaider. Izjavio je da je očito da rektor Đokić ima podršku EU, ali da se u toj stvari neće natjecati te da ga zanima podrška naroda i građana, a ne podrška drugih država i drugih kabineta. Vučić otkrio što ga je iznenadilo kod Magyara Vučić je izjavio da vjeruje u pragmatizam budućeg mađarskog premijera Petera Magyara te istaknuo da je vrlo zadovoljan kako je prošao njihov telefonski razgovor u utorak o ključnim temama za daljnje poboljšanje ukupnih srpsko-mađarskih odnosa, i to bolje nego što je očekivao. 'Vjerujem u pragmatizam gospodina Magyara i vjerujem da ćemo nastaviti ovim putem kao što smo jučer započeli. Za mene je to bio vrlo, vrlo, vrlo važan razgovor i kao odgovorna osoba, kao državnik, kao predsjednik Srbije, vrlo sam sretan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali', rekao je Vučić.