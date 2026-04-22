Vučić otkrio što ga je iznenadilo u razgovoru s Magyarom i onda ispalio: 'Preveliki sam Srbin!'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je 'preveliki Srbin' i da previše voli Srbiju da bi bio po volji moćnika te istaknuo da ga zanima podrška naroda i građana Srbije, a ne podrška u drugim državama i drugim kabinetima, koju, kako je naveo, prosvjednici i rektor Vladan Đokić očito imaju.
Odgovarajući na pitanje kako bi komentirao navode u određenim medijima da je EU pokazala podršku prosvjednicima u Srbiji jer je europska povjerenica za proširenje Marta Kos imala sastanak s rektorom Sveučilišta u Beogradu Vladanom Đokićem, Vučić je rekao da se Đokić nije sastao samo s Martom Kos, već da je imao mnogo sastanaka na višoj razini, ali da su se dogovorili da o tome neće javno govoriti, prenosi Tanjug.
'Jer je teško objasniti zašto bi netko prihvatio rektora. Ali odmah ću vam reći, nemam problema s tim i potvrdit ću njihove riječi. Čestitam im na tome. Uspjeli su dobiti podršku EU, podrška EU je ogromna. Ovo je jedna od dobrih vijesti za građane Srbije', rekao je Vučić novinarima u Paraćinu, gdje je prisustvovao otvorenju novog pogona srbijanske tvornice stakla Vaider.
Izjavio je da je očito da rektor Đokić ima podršku EU, ali da se u toj stvari neće natjecati te da ga zanima podrška naroda i građana, a ne podrška drugih država i drugih kabineta.
Vučić otkrio što ga je iznenadilo kod Magyara
Vučić je izjavio da vjeruje u pragmatizam budućeg mađarskog premijera Petera Magyara te istaknuo da je vrlo zadovoljan kako je prošao njihov telefonski razgovor u utorak o ključnim temama za daljnje poboljšanje ukupnih srpsko-mađarskih odnosa, i to bolje nego što je očekivao.
'Vjerujem u pragmatizam gospodina Magyara i vjerujem da ćemo nastaviti ovim putem kao što smo jučer započeli. Za mene je to bio vrlo, vrlo, vrlo važan razgovor i kao odgovorna osoba, kao državnik, kao predsjednik Srbije, vrlo sam sretan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali', rekao je Vučić.
Vučić je rekao da je Magyaru čestitao na pobjedi na izborima te je novinarima rekao da je razgovor prošao bolje nego što je očekivao.
'Niti on skriva svoja politička opredjeljenja, niti ja svoja. Niti mijenjam prijatelje, niti išta drugo, ali naš vrlo snažan i značajan interes je imati dobre odnose s Mađarskom i to sam rekao budućem premijeru Peteru Magyaru. I on je s njihove strane rekao isto. Obojica smo izrazili želju za nastavkom bliske suradnje i za unapređenjem naše suradnje. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, bez ikakvih neugodnih tonova, što je i mene iznenadilo i što mislim da govori o odlučnosti gospodina Magyara da gradi dobre odnose sa Srbijom', rekao je Vučić.