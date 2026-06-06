Izbori na Kosovu: Hoće li 'Vučićevi Srbi' pobijediti 'Kurtijeve Srbe'

Sestrinska stranka vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji, Srpska lista , na prethodnim je kosovskim izborima osvojila devet zastupničkih mjesta, a sunarodnjake koji su glasali za druge opcije nazvala je "Kurtijevim Srbima", implicirajući da su naklonjeni vlasti premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija .

Službeni Beograd pozvao je u subotu kosovske Srbe da glasaju za Srpsku listu.

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je "od presudnog značaja" da svi Srbi, i oni raseljeni koji žive u Srbiji, a imaju pravo glasa, i oni koji žive na Kosovu, sutra izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu.

"Pobjeda Srpske liste je pobjeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, pobjeda budućnosti Srba i znak da će se predstavnici Srpske liste svim srcem i svom snagom boriti za narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković za RTS.

Kosovo će u nedjelju održati parlamentarne izbore, treće za posljednjih 16 mjeseci, nakon što parlamentarne stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države kojeg posredno biraju zastupnici u parlamentu.

Prijevremeni izbori odražavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje) premijera Albina Kurtija nada još jednoj pobjedi.

Novi prijevremeni izbori raspisani su nakon što kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani.