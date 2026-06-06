Izbori na Kosovu: Hoće li 'Vučićevi Srbi' pobijediti 'Kurtijeve Srbe'

Srpska lista (SL) nada se da će na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu u nedjelju osvojiti svih 10 mandata koji po kosovskom ustavu u pripadaju srpskoj zajednici, a na završnoj predizbornoj konvenciji poručila je da bi to značilo "ključ za obranu srpskih interesa".
Sestrinska stranka vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji, Srpska lista, na prethodnim je kosovskim izborima osvojila devet zastupničkih mjesta, a sunarodnjake koji su glasali za druge opcije nazvala je "Kurtijevim Srbima", implicirajući da su naklonjeni vlasti premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija.
Službeni Beograd pozvao je u subotu kosovske Srbe da glasaju za Srpsku listu.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je "od presudnog značaja" da svi Srbi, i oni raseljeni koji žive u Srbiji, a imaju pravo glasa, i oni koji žive na Kosovu, sutra izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu.
"Pobjeda Srpske liste je pobjeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, pobjeda budućnosti Srba i znak da će se predstavnici Srpske liste svim srcem i svom snagom boriti za narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković za RTS.
Kosovo će u nedjelju održati parlamentarne izbore, treće za posljednjih 16 mjeseci, nakon što parlamentarne stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države kojeg posredno biraju zastupnici u parlamentu.
Prijevremeni izbori odražavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje) premijera Albina Kurtija nada još jednoj pobjedi.
Novi prijevremeni izbori raspisani su nakon što kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani.