SRPSKI DERBI

Izbori na Kosovu: Hoće li 'Vučićevi Srbi' pobijediti 'Kurtijeve Srbe'

B. S. / Hina

06.06.2026 u 21:30

tportal
Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
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Srpska lista (SL) nada se da će na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu u nedjelju osvojiti svih 10 mandata koji po kosovskom ustavu u pripadaju srpskoj zajednici, a na završnoj predizbornoj konvenciji poručila je da bi to značilo "ključ za obranu srpskih interesa".

Sestrinska stranka vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji, Srpska lista, na prethodnim je kosovskim izborima osvojila devet zastupničkih mjesta, a sunarodnjake koji su glasali za druge opcije nazvala je "Kurtijevim Srbima", implicirajući da su naklonjeni vlasti premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija.

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Službeni Beograd pozvao je u subotu kosovske Srbe da glasaju za Srpsku listu.

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je "od presudnog značaja" da svi Srbi, i oni raseljeni koji žive u Srbiji, a imaju pravo glasa, i oni koji žive na Kosovu, sutra izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. 

"Pobjeda Srpske liste je pobjeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, pobjeda budućnosti Srba i znak da će se predstavnici Srpske liste svim srcem i svom snagom boriti za narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković za RTS.

Kosovo će u nedjelju održati parlamentarne izbore, treće za posljednjih 16 mjeseci, nakon što parlamentarne stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države kojeg posredno biraju zastupnici u parlamentu.

Prijevremeni izbori odražavaju dugotrajnu političku i institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje) premijera Albina Kurtija nada još jednoj pobjedi.

Novi prijevremeni izbori raspisani su nakon što kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani.

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