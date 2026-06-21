Vis se muči s otpadom: Ako se ovo ne riješi budućim generacijama ostavljamo karcinome

Gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić je naveo da bi kroz par dana trebao stići elaborat te se nastoje legalizirati odlagalište kako bi osigurali sigurno odlaganje za iduće tri godine

Turistička sezona je krenula, ali građani Visa nemaju bezbrižno ljeto. Neugodni mirisi, ali i požari ilegalnog deponija otpada ljuti tamošnju populaciju ne samo zbog potencijalnih zdravstvenih rizika već i potencijalnog otkazivanja turista, a problem traje godinama U sklopu segmenta 'Poziv' u svojem dnevniku, Nova TV je razgovarala s gradonačelnikom Visa, Hrvojem Mratinićem. Gradonačelnik je između ostalog naveo da su svjesni problema ovog ilegalnog deponija, od toga da nema dozvole, ali i da ima posebno podzemno žarište, što stvara rizik od mogućih katastrofa ubuduće. No, plan im je ovo promijeniti kako bi građani Visa mogli sigurno odlagati otpad.

'Krenuli smo u legalizaciju deponija, tu nam je pomogla i županija, naveli smo da moramo osigurati uvjete da možemo skladištiti otpad još tri godine', naveo je Mratinić. Dodao je i da se problem ne može riješiti dok ne zaživi odlagalište u Lećevici koje je već moralo. Pritom je aktualni gradonačelnik prozvao prethodnu vlast. 'Da je prijašnja vlast napravila ovo 2024. godine, kontaktirala županiju i zavod za zaštitu okoliša sada ne bismo imali ovo. Kroz godinu dana bi trebali imati sanirani deponij. Pozvao bi direktora Lećevice da se pokrene i da sve zaživi 2028. godine', naveo je gradonačelnik.