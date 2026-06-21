fsb u srbiji

Picula odgovorio Brnabić: Za istragu incidenta pozvali su ruske agente, što je nevjerojatan potez

V. B.

21.06.2026 u 19:44

Tonino Picula
Tonino Picula Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATA Images /PIXSELL
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Tonino Picula, hrvatski europarlametarac odgovorio je na prozivke koja mu je ranije u nedjelju uputila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić

'Predsjednica Skupštine Brnabić svojim isforsiranim reakcijama stvara uvjete za nastavak harange koja je već krenula preko režimskih tabloida. To govori o nervoznim reakcijama režima koji je itekako pod pritiskom vlastitih građana, te će pokušati sve kako bi demonizirao političke oponente u situaciji kada je vrlo vjerojatno da se u narednom razdoblju održe izbori"' navodi Picula u odgovoru kojeg je dostavio RTL-u Danas.

Nevjerojatan potez

Dodaje da o njihovoj tzv. predanosti Europskoj uniji dovoljno govori da su za istragu tog ozbiljnog incidenta pozvali ruske agente FSB-a, što je za državu kandidatkinju nevjerojatan potez jer ne samo da podiže obrve europskih institucija, već itekako dovodi u pitanje svoju načelnu predanost europskom putu.

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'Također bih naglasio da sam, osim što sam autor redovnih izvješća o Srbiji prošle i ove godine, radio i na rezoluciji o polarizaciji u Srbiji i jačanju policijskog nasilja zajedno s kolegama iz drugih političkih grupa u EP. To dovoljno govori o osobnim, ciljanim i opetovanim napadima bez pokrića visoke dužnosnice vlasti u Srbiji', dodao je Picula.

Teška konjica

Brnabić je danas na konferenciji za medije koju je sazvala zbog istrage oko upotreba zvučnog topa na prosvjedima u Beogradu prošle godine ocijenila da nitko od ozbiljnih dužnosnika Europske unije nije sudjelovao u optužbama na račun Srbije po pitanju upotrebe zvučnog topa. Rekla je da bi odgovorni političari to morali potkrijepiti činjenicama, dok s druge strane, "Tonino Picula o tome piše čak tri rezolucije".

Dotaknula se i slovenskih eurozastupnika Vladimira Prebiliča i Irene Joveve te Talijana Sandra Gozija. "Naravno, onda na pozornicu stupa teška konjica. Tonino Picula, s dežurnom ekipom europarlamentaraca kao što su Joveva, Prebilič, Gozi i ostali, koji onda to sve preuzimaju na sebe i tu dolazimo do toga tko će u stvari biti najvažniji za taj 'mastan odgovor Bruxellesa'", poručila je Brnabić.

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