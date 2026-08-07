Milinović zaprijetio: Ako nadležni ne reagiraju, dolazimo u Zagreb

Istaknuo je da bi odgovornost za cijelu situaciju trebali snositi oni koji su doveli opasni otpad u Gospić. Ali i istaknuo jednu zanimljivu stvar.

O otpadu i njegovim posljedicama u Dnevniku Nove TV govorio je gradonačelnik Gospića, Darko Milinović.

Prema podacima iz Fonda za zaštitu okoliša, sanacija bi mogla potrajati i stajati više od 100 milijuna eura.

'Začuđuje činjenica da je u tijeku istrage, a uzmimo da traje već 16 mjeseci, objavljen nalaz vještačenja koji otvara više pitanja nego što daje odgovora', smatra Milinović.

Dodaje kako vještaci ističu da je nalaz vrlo ograničen.

'Moje pitanje glavnom državnom odvjetniku je zašto nije naložio ispitivanje opasnih kemikalija i u samom otpadu, jer su u podzemnim vodama pronađene. I nalaz vrlo jasno kaže da je vrlo vjerojatno da potječe od opasnog otpada. Dakle, u podzemnim vodama imamo PFAS spojeve, imamo salmonelu i Escherichiu, a to u opasnom otpadu nije utvrđeno. Zašto nije naložio da se ispita postojanje PFAS spojeva u samom otpadu', upitao je Milinović te naglasio kako jedno vještačenje u sudskom sporu ne znači ništa.

Apelirao je da sudski spor bude brz i završi na odgovornima.

Na pitanje voditelja Dnevnika Nove TV o tome hoće li zatražiti novo vještačenje, Milinović je ponovio da stručnjaci sami kažu kako je vještačenje ograničeno.

'Tih vještačenja je trebalo biti dosad pet da bi bili vjerodostojni, da bi se moglo odgovoriti postoji li i kolika je opasnost o širenja zagađenja', istaknuo je.

Nastavio je kako su znali da onečišćenje postoji, ali prije objave vještačenja nisu znali brojke.

'Ono što je bitno je da je navedeno da daljnja onečišćenja u Gospiću ovise o sanaciji', rekao je Milinović i dodao da je državni odvjetnik objavom prebacio lopticu na premijera Plenkovića.

'Zabrinjava da u ovih 17 mjeseci ni jedan opasni kilogram nije uklonjen iz grada Gospića', naglasio je i dodao kako misli da ni Vlada ni ministarstvo nemaju ideju kako i gdje to zbrinuti.

'Je li njima 100 milijuna eura vrijednije od života jedne Ličanke ili Ličanina. Ako nema odgovora na to pitanje, onda je vrijeme za prijevremene izbore pa neka pobijedi onaj tko ima odgovor gdje, kako i na koji način zaštititi zdravlje Ličana i Ličanki', naglasio je Milinović.

Istaknuo je da će neko vrijeme još čekati reakciju nadležnih, a ako ona izostane, uputit će se u Zagreb.

'Za svako daljnje onečišćenje isključivi krivac je Vlada RH. Pozivam Andreja Plenkovića da me posluša. Prije godinu i pol dana rekao sam da idemo u direktnu nagodbu za uklanjanje opasnog otpada. On i ministarstvo to nisu prihvatili. Izgubili smo nepovratno više od godinu i pol dana', rekao je Milinović i još jednom zatražio hitnu sanaciju.

A onda je iskoristio priliku i otvorio novu temu - onu oko tvornice litija koja bi se trebala graditi u blizini Gospića. Istaknuo je da već tri mjeseca moli državnog odvjetnika da ga primi, pa da mu predoči podatke koje ima vezano za tu tvornicu.

'Jer i tu je nešto trulo u državi Danskoj', rekao je Milinović za Dnevnik Nove TV.