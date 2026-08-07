Sudac Pejin je samo jedan u nizu: Vlada li nogometni rat na ulicama Osijeka?

Napad na VAR suca Tihomira Pejina u Osijeku, samo je jedan u nizu koji imaju veze s nogometom, konkretnije NK Osijekom. Prije dvije godine zaredali su napadi na sportske djelatnike, a počinitelji do danas nisu otkriveni
Dvojica nepoznatih maskiranih počinitelja u petak ujutro pretukla su VAR suca, direktora Zračne luke Osijek i člana HDZ-a, Tihomira Pejina. Njega su prolaznici pronašli u Wilsonovoj ulici, nakon čega je vozilom hitne pomoći prebačen u KBC Osijek.
Tijekom dana su se o ovom napadu oglasili županica osječko-baranjska, Nataša Tramišak i gradonačelnik Osijeka, Mario Radić.
"Danas nas je sve zatekla vijest o brutalnom napadu na direktora Zračne luke Osijek Tihomira Pejina. Ovim putem najoštrije osuđujem ovaj brutalni napad! Drago mi je da je odmah zbrinut u KBC Osijek, gdje mu je pružena odgovarajuća medicinska pomoć i da nije u životnoj opasnosti. Njemu želim brz i potpun oporavak te izražavam iskrenu podršku njemu i njegovoj obitelji.
Iako je ovo izoliran slučaj, ne smije se ponoviti i nasilje nikada ne smije postati sredstvo obračuna u našem društvu. Vjerujem da će nadležne institucije brzo, učinkovito i potpuno rasvijetliti ovaj događaj te hitno procesuirati odgovorne i maknuti ih s ulica. Građani moraju imati povjerenje da država štiti njihovu sigurnost i da nitko nije iznad zakona. Nasilje nema i nikada neće imati opravdanje", poručila je Tramišak za Net.hr.
"Najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja. U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje, netoleranciju i samovolju. Osijek gradimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva, u kojemu se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno. Te vrijednosti nemaju alternativu", poručio je, pak, gradonačelnik Radić za Hinu.
Tri metka u noge
Sam Pejin je, pak, poručio da je u šoku, ali dobro. Već razmišlja o sljedećoj utakmici i obvezama u Zračnoj luci.
Iako su dužnosnici spominjali da je Osijek grad sigurnosti, daleko je to od istine. U protekle dvije godine zabilježena su još tri incidenta povezana s NK Osijekom. Napad na Pejina, koji se dogodio u blizini stadiona Gradski vrt, samo je posljednji u nizu.
Krajem listopada 2024. godine u širem centru Vinkovaca s tri metka u noge je propucan bivši igrač Hajduka te sportski savjetnik NK Osijeka i pročelnik za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, Mario Meštrović. Njega je napao muškarac maskiran u fantomku nakon treninga, slično kao i Pejina.
Meštrović je navodno prijatelj predsjednika NK Osijeka Ferencza Szakalyja te s njim već godinama ima poslovnu suradnju. Bio je i pročelnik Upravnog odjela za demografiju i mlade u Vukovarsko-srijemskoj županiji, no nije bio revan u svojim dužnostima. Zato ga je HDZ, čiji je član, kao i Pejin, angažirao za promociju i marketing stranačkih kandidata.
On je tri mjeseca prije napada policiji prijavio da je dobio SMS prijetećeg sadržaja s nepoznatog mu broja. Ispostavilo se da je poruku poslao otac jedne zaposlenice na administrativnim poslovima u NK Osijeku.
Pretučen glavni skaut
Samo četiri mjeseca ranije, 13. lipnja 2024. godine u Kanižlićevoj ulici napadnut je tadašnji glavni skaut Osijeka, 25-godišnji Jamie Freeman. Napad se dogodio nakon večere sportskim direktorom Joseom Botom i trenerom prve momčadi Federicom Coppitellijem negdje izvan grada. Nedaleko od stana u kojem je živio dočekala ga je skupina maskiranih muškaraca naoružanih palicama. Nakon tog napada, Englez je bez puno pompe napustio klub, piše Express.
Izrešetan auto Josea Bota
Samo dva tjedna ranije napadnut je i Jose Boto. Sa sedam metaka propucan je njegov automobil. Njegov suradnik Alfredo Almeida pronašao je izrešetano vozilo i čahure. Srećom, Boto nije bio u vozilu. Dogodilo se to u trenutku kad je otpustio trenera Zorana Zekića.
Što je zajedničko svim ovim slučajevima? Počinjena su na dva načina, premlaćivanjem ili pucnjavom. Osim toga, sve žrtve su na neki način bile ili još uvijek jesu povezane s NK Osijekom. Najvažnije od svega, počinitelji nikad nisu pronađeni.