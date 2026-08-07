Sudac Pejin je samo jedan u nizu: Vlada li nogometni rat na ulicama Osijeka?

Dvojica nepoznatih maskiranih počinitelja u petak ujutro pretukla su VAR suca, direktora Zračne luke Osijek i člana HDZ-a, Tihomira Pejina. Njega su prolaznici pronašli u Wilsonovoj ulici, nakon čega je vozilom hitne pomoći prebačen u KBC Osijek.

Tijekom dana su se o ovom napadu oglasili županica osječko-baranjska, Nataša Tramišak i gradonačelnik Osijeka, Mario Radić.

"Danas nas je sve zatekla vijest o brutalnom napadu na direktora Zračne luke Osijek Tihomira Pejina. Ovim putem najoštrije osuđujem ovaj brutalni napad! Drago mi je da je odmah zbrinut u KBC Osijek, gdje mu je pružena odgovarajuća medicinska pomoć i da nije u životnoj opasnosti. Njemu želim brz i potpun oporavak te izražavam iskrenu podršku njemu i njegovoj obitelji.

Iako je ovo izoliran slučaj, ne smije se ponoviti i nasilje nikada ne smije postati sredstvo obračuna u našem društvu. Vjerujem da će nadležne institucije brzo, učinkovito i potpuno rasvijetliti ovaj događaj te hitno procesuirati odgovorne i maknuti ih s ulica. Građani moraju imati povjerenje da država štiti njihovu sigurnost i da nitko nije iznad zakona. Nasilje nema i nikada neće imati opravdanje", poručila je Tramišak za Net.hr.

"Najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja. U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje, netoleranciju i samovolju. Osijek gradimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva, u kojemu se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno. Te vrijednosti nemaju alternativu", poručio je, pak, gradonačelnik Radić za Hinu.