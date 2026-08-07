Stiže veliko povećanje mirovina za branitelje: Objavljeno tko dobiva najviše i od kada

Riječ je o izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Procjenjuje se da će za povećanje mirovina trebati osigurati dodatnih sto milijuna eura godišnje , a izmjene i dopune spomenutih zakona već danas će se naći u e-savjetovanju nakon čega bi najesen trebale doći i pred saborske zastupnike.

Glavna je namjera da mirovine više porastu onima koji imaju dulji braniteljski staž u borbenom sektoru tijekom Domovinskog rata. Kako je ranije rekao Medved posebno će se vrednovati borbeni sektor, i to mjesec po mjesec, dok neće biti zanemaren ni neborbeni sektor, čiji će pripadnici također ostvariti povećanje.

Za mirovine 88,5 milijuna eura

'Trenutno 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prima mirovinu. Najviše njih 95.359, mirovinu prima prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju, 72.636 prema braniteljskom zakonu, a još 68.269 prema općem zakonu uz primjenu prava iz braniteljskog zakona', kazao je Medved. Dodao je da 51.192 korisnika invalidskih i 15.633 korisnika obiteljskih mirovina iza smrtno stradalih i nestalih branitelja nisu obuhvaćeni najavljenim izmjenama.

Istaknuo je da će mirovine rasti za 201.304 osobe, što je skoro 76 posto svih branitelja.

Povišice će na snazi od prvog siječnja iduće godine. 'Za mirovine će trebati izdvojiti ukupno 88,5 milijuna eura', rekao je Medved pozbvavši sve zainteresirane da da se uključe u javno savjetovanje.

'Nakon javnog savjetovanja ovaj iznos bi mogao rasti, ako bude opravdanih prijedloga', naveo je Medved.

Darko Nekić, državni tajnik u ministarstvu, kazao je da će 104.560 branitelja dobit će dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0,50 eura. Dodao i da rastu naknade za njegovatelje i da će konačni iznos neto iznos njihovih primanja ovisiti o porezu jedinice lokalne samouprave u kojejj rade.

Za 34 tisuće korisnika mirovina će prosječno rasti za 70 eura

Alen Ružić, rekao je da izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ukidaju se umanjenja koja su uvedena 2002. i koja su iznosila 8 posto za mirovine do 3000 kuna, zatim 16 posto i 20 posto za mirovine iznad 5000 kuna.

'Ukidanjem smanjenja 8 do 20 posto, koje se odnosi na sve kategorije, odnosno na 34 tisuće korisnika, doći će do povećanja prosječne mirovine za 70 eura', rekao je Ružić.

Dodao je da je procijenjeni fiskalni učinak je 27 milijuna eura, te da on ne zahtijeva nove promjene u državnom proračunu. 'Preraspodjelom se osiguravaju sva sredstva', rekao je Ružić.

Gledano po godinama trošak za državni proračun procjenjuje se na 26,1 milijun eura u 2027., 30,9 milijuna u 2028. i 33,4 milijuna eura u 2029. godini.

Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, rekla je kako je srpnju bilo 33.827 korisnika mirovina za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe.

'Njihova prosječna mirovina iznosila je 1.000,87 eura, a prosječni mirovinski staž 33 godine i šest mjeseci', rekla je Čičak.

Prema predloženim izmjenama ublažava se uvjet za ostvarivanje starosne mirovine prema posebnom zakonu. Sada je potrebno 30 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 15 godina na poslovima na kojima se staž računa s povećanim trajanjem.

Prema novom prijedlogu, ostaje uvjet od ukupno 30 godina staža, ali je dovoljno da je osoba 15 godina provela na poslovima i dužnostima obuhvaćenima tim zakonom, bez uvjeta da se za svih tih 15 godina staž računao s povećanim trajanjem.

Ministarstvo procjenjuje da bi zbog promjene 2027. pravo ostvarilo dodatnih 50 korisnika, 2028. njih 125, a 2029. oko 200. Procijenjeni trošak iznosi 500.000 eura u 2027., 1,8 milijuna u 2028. i tri milijuna eura u 2029.

Povećanje od 432 do 2160 eura godišnje

Odgovarajući na novinarski upite kolika je prosječna braniteljska mirovina sada i koliko bi mogla biti nakon izmjena zakona Nekić je rekao da će dodatak na mirovinu iznositi 3 eura po mjesecu, a za neborbeni 0,50 eura.

'Netko je jednom godinom borbenog sektora dobit će 432 eura godišnje, onaj s tri godine 1018 eura, a s pet godna 2160 eura godišnje', rekao je Nekić.

Dodao je da postoji i kombinacija borbenog i neborbenog sektora pa tako primjerice netko s 1 godina borbenog i pola godina neborbenog sektora dobit će godišnje više 468 eura.

Na ponovljeno pitanje koliko sada u prosjeku iznosi braniteljska mirovina Nekić je kazao da je to dosta komplicirano za izračunati te da to ovisi o osnovici, osobnim bodovima i tako dalje.'I tu bi se za svaku osobu trebalo izračunati', rekao je Nekić.