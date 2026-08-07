Vučić odveo Zelenskog na večeru: 'Prilika da otvorimo neke teme'

Zelenski, koji je u prvom službenom posjetu Srbiji, stigao je poslijepodne u Beograd, a sa Vučićem bi sutra trebao održati i službeni sastanak.

'Zadovoljstvo mi je što imam priliku ugostiti predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji prvi put boravi u službenom posjetu Srbiji, uz vjeru da će ovaj posjet doprinjeti daljem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine i suradnje u područjima od zajedničkog interesa. Poželio sam mu dobrodošlicu u Beograd, a večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu službenih sastanaka , posebno o europskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, dio tradicije na koju smo ponosni', objavio je Vučić na Instagramu.

Podsjetimo, točan popis tema o kojima će Vučić razgovarati sa Zelenskim nije objavljen, ali se spominju gospodarska i energetska suradnja, europski put obje države, kao i brojne druge teme. U medijima se nagađa da će Zelenski iskoristiti ovaj posjet kako bi pokušao utjecati na Vučića da se pridruži sankcijama protiv Rusije.

Vučić je, u razgovoru s medijima uoči posjeta Zelenskog, podsjetio da je Srbija prije gotovo pet godina odredila svoju politiku o sankcijama protiv Rusije i da se to neće mijenjati do daljnjega.

Posjet ukrajinskog predsjednika mogao bi imati znatno širu političku i sigurnosnu pozadinu od službeno najavljenih gospodarskih tema. Prema pisanju njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), jedan od mogućih ishoda razgovora u Beogradu mogla bi biti suradnja u obrambenoj industriji, uključujući i zajedničku proizvodnju dronova.