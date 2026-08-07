Gradski parkovi puni otpalog lišća, a nije jesen: Stručnjaci objašnjavaju što se događa

'Zapravo obrambena reakcija stabala na ovu visoku temperaturu i dugotrajni toplinski val', ističe Molc. Dodaje da se drveće na taj način brani od dehidracije i prevelike vrućine.

Iako je listopad još daleko, lišće žuti i pada na tlo puno prije nego što bi trebalo. No, kako je za RTL Danas , objasnila Jasna Molc iz Hrvatskih šuma - to je potpuno prirodna reakcija.

Pojasnila je da stabla na taj način smanjuju površinu kroz koju gube vlagu. Otpalo lišće usred ljeta tako nije znak preuranjene jeseni, već toplinskog i sušnog stresa kojem su biljke izložene.

'Biljke su pod utjecajem vrlo visokih vrijednosti temperature zraka. Osim toga, nedostaje vlage u tlu, stoga biljke da bi očuvale vodu i energiju, odbacuju dio lišća', pojašnjava za RTL Danas, agrometeorologinja DHMZ-a Jasmina Dobranić.

Iako u gradu redovito zalijevaju cvjetnjake i stabla, to po velikim vrućinama i suši, jednostavno nije dovoljno. Za jedno stablo potrebno je, po zalijevanju, od 80 do 120 litara vode, a cvjetnjacima tjedno i do 35 litara vode po četvornom metru.

No, stručnjaci umiruju. Ako se ovakvi dugotrajni valovi ne budu ponavljali, sve će biti u redu.

'Ne trebamo se zasada brinuti za tu pojavu jer stabla će to bez problema savladati. Međutim bilo bi zabrinjavajuće kad bi više puta se pojavile ovakve situacije i ovakvi dugotrajni toplinski valovi. Jer bi stablo tad fiziološki oslabilo i bilo bi sklonije nekim drugim biljnim bolestima i štetnicima', upozorila je Molc za RTL Danas.