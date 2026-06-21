Nevrijeme i požari u dijelu Dalmacije: Sumnja se na udare groma

U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split doznaje se da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija, a među prvima je vatra izbila kod Biska nedaleko od Trilja koju su vatrogasci ubrzo ugasili.

Više vatrogasaca s vozilima na terenu je i u Tugarama kod Omiša gdje je također izbio požar čije su širenje spriječili i stavili pod kontrolu.