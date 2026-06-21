Tisuće prosvjedovalo u Pragu: 'Mediji ne pripadaju politici'

Do prosvjeda dolazi jedan dan prije planiranog štrajka zaposlenika Češke televizije i Češkog radija zbog promjena u financiranju, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem.

Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovom populističkom strankom ANO koja uključuje i desne i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan ukinuti pristojbe koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radio postaje.

Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe koje su naplaćuju kućanstvima i tvrtkama, rekavši da će umjesto toga financirati javne televizije iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu nezavisnost.