pasja žega

AccuWeather dao točan datum kada će temperatura u Hrvatskoj pasti ispod 30 stupnjeva

V. B.

07.08.2026 u 08:24

Vrućina/Ilustracija
Vrućina/Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic
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Izgledno je da nas toplinski val još neće napustiti, temperature će možda pasti za par stupnjeva, a onda bi od nedjelje, 9. kolovoza, opet mogle porasti i kretati se još neko vrijeme između 35 i 40 stupnjeva

Američki sustav AccuWeather, koji daje prilično ekstenzivnu dugoročnu računalnu prognozu, do kraja mjeseca ipak navodi datum kad se sve mijenja i temperature padaju na oko 30, a potom i ispod.

To bi bilo 18. kolovoza, baš u skladu s onom pučkom prognozom da ljeto najjače peče do Gospe, a onda od Gospe vrućina popušta.

Prognoza za Hrvatsku u kolovozu
Prognoza za Hrvatsku u kolovozu Izvor: Screenshot / Autor: Accuweather
Čamci u Batini na suhom (1)
  • Čakovec (1)
  • Čakovec (2)
  • Čakovec (4)
  • Čakovec (3)
  • Čamci u Batini na suhom (2)
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Ulice hrvatskih gradova na paklenoj vrućini Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL

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