AccuWeather dao točan datum kada će temperatura u Hrvatskoj pasti ispod 30 stupnjeva

Američki sustav AccuWeather, koji daje prilično ekstenzivnu dugoročnu računalnu prognozu, do kraja mjeseca ipak navodi datum kad se sve mijenja i temperature padaju na oko 30, a potom i ispod.

To bi bilo 18. kolovoza, baš u skladu s onom pučkom prognozom da ljeto najjače peče do Gospe, a onda od Gospe vrućina popušta.